Máximo dos Santos é o responsável por Gabinete de Proteção de Dados

O vice-governador do Banco de Portugal Luís Máximo dos Santos ficou responsável pelo Gabinete de Proteção de Dados do regulador e supervisor bancário, segundo a deliberação do banco central hoje publicada.

A deliberação sobre delegação de poderes, de 04 de maio e hoje publicada em Diário da República, dá conta de que Máximo dos Santos fica encarregado de chefiar o Gabinete de Proteção de Dados do Banco de Portugal, somando assim estas funções às que já tinha, nomeadamente a chefia dos departamentos de Supervisão Comportamental, de Ação Sancionatória, de Resolução e de Serviços Jurídicos.

Em caso de ausência de Máximo dos Santos, o Gabinete de Proteção de Dados ficará sob responsabilidade o administrador Hélder Rosalino, segundo a mesma deliberação.

O Banco de Portugal criou o Gabinete de Proteção de Dados, no seu governo interno, para preparar a entrada em vigor este ano do Regulamento Geral de Proteção de Dados.