May: A minha preocupação é “colocar o interesse nacional em primeiro lugar”

A conferência de imprensa estava agendada para as 17 horas, mas começou com um atraso de cerca de 20 minutos. E enquanto falou, a primeira-ministra britânica, Theresa May, reiterou duas mensagens: “a minha abordagem tem sido colocar o interesse nacional em primeiro lugar” não o interesse do partido nem o “meu próprio interesse político”; e que “este é um Brexit que concretiza as prioridades dos britânicos”.

Notando, desde o início do seu discurso, que “negociar a saída do Reino Unido da UE depois de 40 anos e construir de raiz uma nova e duradoura relação para o bem dos nossos filhos e netos é uma questão com elevadas consequências”, May não perdeu tempo em salientar que a sua “abordagem tem sido colocar o interesse nacional em primeiro lugar”, não o do partido ou o seu. “Não julgo severamente os meus colegas que procuram fazer o mesmo [colocar o interesse nacional em primeiro lugar] mas chegaram a uma conclusão diferente. Eles têm de fazer aquilo que acreditam ser correto, tal como eu”.

Deixou, por isso, uma palavra de agradecimento pelo serviço prestado aos ministros que se demitiram nas últimas horas e, sem margem para dúvidas, defendeu o acordo que foi ontem aprovado pelo governo: “acredito com todas as fibras do meu ser que o caminho traçado é o correto para o nosso país e para toda a população”.

Theresa May salientou ainda que desde o início queria “honrar o voto dos britânicos no referendo”, acordando um total controlo das fronteiras – o que coloca um ponto final na livre movimentação de pessoas -, controlo financeiro, total controlo sobre as leis, o que termina com a jurisdição do Tribunal Europeu de Justiça. “É exatamente isto que o acordo dá. A liberdade de movimentos terminou, os elevados pagamentos anuais pararam, a jurisdição do Tribunal Europeu de Justiça terminou. Este é um Brexit que cumpre as prioridades dos cidadãos britânicos”.

A chefe de governo indicou ainda que o acordo assegura que não existirá uma fronteira altamente controlada entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. Diz que “entende totalmente que há alguns que não estão contentes com os compromissos” assumidos no acordo, mas garante que “se não seguirmos em frente com este acordo, ninguém consegue saber com certeza as consequências que se vão seguir”. “Seria seguir um caminho de profunda e grave incerteza quando os britânicos apenas querem seguir em frente”.

Conservadores pressionam Theresa May

A primeira-ministra britânica está sobre fogo. A contestação a Theresa May não é feita apenas pelo Partido Trabalhista – que já indicou que pretende votar contra o acordo para o Brexit que está em cima da mesa – mas pelo seu próprio partido, o Partido Conservador. Vários elementos do partido já enviaram cartas ao Comité 1922, pedindo uma moção de não-confiança relativamente à primeira-ministra. O primeiro a enviar a missiva foi Jacob Rees-Moog, líder do Grupo de Pesquisa Europeu (European Research Group), que representa cerca de 50 elementos do Partido Conservador. Mas não foi o único. Ao que indica a Bloomberg, são necessárias 48 cartas para dar início ao processo formalmente. Para já, e tendo em conta os relatos presentes na imprensa britânica, o número de cartas enviadas ainda não chega a esse número.

Durante a conferência de imprensa, questionada se iria lutar contra uma eventual moção, Theresa May começou por dizer que a “liderança é sobre tomar as decisões corretas e não as mais fáceis”. “O meu trabalho é trazer [para o Reino Unido] um acordo que” dê o que os britânicos pediram. “Acredito que este é o acordo que entrega isso”.

Mas esta não é a única dor de cabeça de Theresa May. Durante a manhã, vários dos seus ministros apresentaram a demissão por não concordarem com o acordo alcançado entre Londres e Bruxelas para a saída do Reino Unido do bloco europeu, incluindo o ministro com a tutela do Brexit. May esteve cerca de três horas no Parlamento a defender o documento.

Entretanto, esta tarde, numa conferência de imprensa em Bruxelas, o presidente do Conselho Europeu deixou claro que a União Europeia está preparada para vários cenários, incluindo o facto de o Reino Unido não deixar o bloco económico. “A UE está preparada para um acordo final com o Reino Unido em novembro”, disse Donald Tusk, citado pelo britânico The Guardian. “Estamos também preparados para um cenário de não-acordo mas claro que estamos melhor preparados para um cenário de não-Brexit”.

O que prevê o acordo?

A saída de Londres da União Europeia, apesar de agenda para o final do primeiro trimestre do próximo ano, não vai acontecer de rompante. Vai haver um período de transição entre 29 de março de 2019 e o final de 2020. De acordo com a estação britânica Sky News, o rascunho do acordo indica que, em termos da união aduaneira, ambas as partes querem estabelecer acordos “ambiciosos” nesta área na sua “relação futura próxima”. Além disso, vai existir um “território único aduaneiro” até ao final do período de transição – 31 de dezembro de 2020. Sendo que o Reino Unido vai ficar dentro da união aduaneira se não for alcançado um novo acordo comercial até essa data.

No acordo estão, por outro lado, presentes as indicações que devem seguir a barreira fronteiriça que vai separar a Irlanda do Norte da República da Irlanda. Esta foi uma das questões que mais dores de cabeça terá gerado durante o processo negocial para o Brexit, bem como uma das que mais fez correr tinta nos jornais. E, talvez por isso, no documento esteja explícito que nenhuma das partes queria que fosse criada esta barreira. Com esta separação física, a Irlanda do Norte vai ser abrangida pelo mesmo “território aduaneiro” que o Reino Unido, sendo que vão ser necessários compromissos com condições iguais para assegurar trocas comerciais entre os britânicos e o resto da União, como lembra a estação britânica.

O acordo prevê ainda que os cidadãos da União Europeia que vivam no Reino Unido há, pelo menos, cinco anos consecutivos, tenham direito a ficar de forma permanente em solo britânico com as suas famílias. Por outro lado, as autoridades do Reino Unido não ficam obrigadas a atribuir bolsas de estudo nem permitir empréstimos a residentes não permanentes. Vai terminar a livre circulação embora os países da União vão continuar a beneficiar de uma isenção de vistos, de acordo com a mesma fonte.

(Notícia atualizada às 18:25 pela última vez)