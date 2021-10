MB WAY comemora 3,5 milhões de utilizadores no sexto aniversário

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Outubro, 2021 • 15:21 Partilhar este artigo Facebook

O serviço MB WAY comemora, nesta terça-feira, o seu sexto aniversário com mais de 3,5 milhões de utilizadores, anunciando o reforço de instituições no serviço Ser Solidário e uma nova área de promoções e parceiros associados.

O serviço Ser Solidário, segundo o operador, passa a contar com mais de 80 instituições, que podem ser apoiadas seja através de transferência ou do QR Code Solidário..

A nova área de promoções permitirá que vários parceiros ofereçam descontos e benefícios que vão desde entregas grátis até 50% de desconto nas compras com MB WAY, em simultâneo. Fazem parte deste programa marcas conhecidas dos portugueses nomeadamente a Bertrand, Huawei, Mercadão, Odisseias, Prozis, Público, Zippy, MEO Blueticket, La Redoute, Samsung, Sushi at Home e Vila Galé.

A nova área de promoções tem descontos em parceiros de cinco categorias distintas, que fazem parte do dia-a-dia de compras dos portugueses. As categorias atualmente disponíveis são alimentação, viagens e lazer, tecnologia, compras e saúde, e bem-estar.

"Na SIBS procuramos melhorar diariamente os serviços que disponibilizamos aos nossos clientes e utilizadores. Estas novas evoluções no serviço MB WAY são um reflexo direto desta missão que assumimos", refere, em comunicado, o diretor de Segmentação e Mercados da SIBS. "Acreditamos que agora os utilizadores terão ainda mais vantagens e motivos para continuarem a eleger cada vez mais o MB WAY como a sua forma de pagamento preferida. E que o serviço MB WAY cumpre cada vez mais a sua missão de facilitar o pagamento, incluindo os donativos para as instituições que ajudam quem mais precisa", acrescenta Luís Gonçalves.