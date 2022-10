Mbappé e Haaland vão suceder a Messi e CR7

Kylian Mbappe © AFP

O que têm em comum Nicolas Sarkozy, Quincy Jones, Marine Le Pen, Liliane Bettencourt, a herdeira do império L"Oréal, Aristoteles Onassis, Kandinsky, Marcel Duchamp, François Truffaut, Jean-Paul Belmondo, o rei Eduardo VIII de Inglaterra, Edith Piaf e Karl Lagerfeld? Todos eles nasceram, viveram ou morreram em Neuilly-Sur-Seine, o metro quadrado mais caro de Paris e, por extensão, de França. Mas o que é que isto tem a ver com futebol?

Um dos mais recentes inquilinos da região é Kyllian Mbappé, o jogador com o salário mais alto do planeta.

O astro do Paris Saint-Germain e da seleção francesa pagou perto de 10 milhões de euros por uma mansão no bairro exclusivo, isolado mas perto do centro ao ponto de se conseguir ver de lá a Torre Eiffel. Na garagem da mansão, Mbappé tem estacionados um Ferrari, um Audi, um Mercedes, um BMW e um Range Rover.

Para se calcular a fortuna de Mbappé, basta dizer que Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, os dois jogadores que dominaram o futebol por mais de uma década, precisaram de chegar aos 30 para ganhar 100 milhões de dólares ao ano. Aos 23, calcula a revista Forbes, que de milionários entende, o atacante gaulês ganha 128 milhões.

Da fortuna, cerca de 110 milhões dizem respeito a salários e bónus contratuais. Os demais 18, a contratos com patrocinadores como a Nike, a Dior, a Oakley, a Hulot ou a Panini. Mbappé foi ainda capa do jogo FIFA da EA Sports pelo terceiro ano seguido, é embaixador e investidor de uma plataforma de bitcoin e dirige uma produtora própria.

Os referidos Messi e CR7 ainda ocupam o segundo e o terceiro lugares do pódio dos mais ricos. Mas estão a anos, talvez meses, de caírem uma posição: vem aí Erling Haaland, cujos 19 golos em 11 jogos oficiais pelo Manchester City, que investiu 60 milhões de euros no seu passe, devem traduzir-se num aumento de 35% no salário no clube inglês, fora bónus, e catapultá-lo do sexto para o segundo lugar da lista em breve.

O quarto mais rico é Neymar, o quinto Salah, o sétimo Lewandowski, o oitavo Hazard, o nono Iniesta e o décimo De Bruyne. Mbappé e Halaand, entretanto, são os únicos com idades abaixo de 30 anos. Depois de Messi-CR7, o futuro na bola e nas contas bancárias pertence ao francês e ao norueguês.