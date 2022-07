MBWay é a forma de pagamento preferida no comércio online em Portugal

Portugueses comparam preços antes de comprar online © Pixabay

Os portugueses com mais de 15 anos, que compram online, preferem pagar os produtos que adquirem através do MBWay. Segundo os dados da primeira vaga de 2022 do Barómetro E-Commerce, da Marktest, esta forma de pagamento é a indicada como preferida pelos consumidores. Ou seja, 27,5% dos utilizadores de e-commerce portugueses prefere pagar com MBWay.

Esta foi a primeira vez que o MBWay alcançou valor no estudo da Marktest e ultrapassou, assim, a preferência pelo pagamento por multibanco, que conseguiu 22,7%, nesta categoria.

Segundo a Marktest revela em comunicado, apesar da preferência pelo MBWay - que nem sempre está disponível para todas as compras - o multibanco ou a referência multibanco continuam a ser a forma de pagamento mais frequente entre os compradores portugueses online, com 73,8% dos utilizadores a assumirem usá-la. No entanto, o MBWay também cresce neste critério, um vez que cresceu de 55,3% para 59,4%, desde a segunda vaga do barómetro do ano passado.

A Marktest elenca ainda outra as formas de pagamento mais utilizadas pelos portugueses que usam sites de comércio online. O cartão de débito ou crédito alcança 58,9%, a Paypal 39,3%, a transferência bancária 35,6% e cartões online como o MBnet ou a Revolut 25,9%. Nota ainda para o crescimento do pagamento Google Pay, que quase duplica para 4,5%, e para novos serviços de pagamento Apple Pay (2,7%) e 3x 4x Oney (2,2%).

Comparar preços antes de comprar

Segundo o Barómetro E-Commerce, a maioria dos portugueses leva a cabo um trabalho de pesquisa, antes de comprar online, de forma a encontrar o melhor preço. Ao todo, 94,1% das pessoas inquiridas para este estudo assumem que comparam preços online, o que se traduz num crescimento relativamente ao inquérito anterior (92%).

Por este motivo as plataformas de comparação de preços online também estão em alta. De acordo com a Marktest são já 80,3% os portugueses que assumem procurar estes sites, o que significa um crescimento de 3,5% face aos dados de 2021.