McDonald’s fecha restaurantes. Mantém McDrive e McDelivery

A McDonald’s decidiu encerrar temporariamente os restaurantes, mantendo apenas os McDrive e McDelivery, por uma questão de “interesse público”. A medida entrou em vigor esta quinta-feira.

Em comunicado, a empresa diz que “delineou um plano de contingência que foi adaptando às diferentes fases de evolução do surto do coronavírus”, e que “tendo em conta o contexto atual que vivemos, chegou agora o momento de ajustar a nossa forma de operar mantendo em funcionamento apenas os serviços de McDrive e McDelivery, no sentido de apoiar as nossas comunidades e os clientes que precisam de nós pelas mais diversas razões: servir as pessoas que se encontram a trabalhar e servir as inúmeras famílias portuguesas que se encontram nas suas casas”.

Nos restaurantes com os serviços McDrive e McDelivery estarão “equipas muito reduzidas, de forma a minimizar contactos pessoais”. A empresa adianta ainda que reforçou os processos de higiene e segurança, e introduziu novos procedimentos de entrega das encomendas aos clientes, no McDrive, e aos motoristas da Glovo e Uber Eats, que prestam o serviço McDelivery.

A McDonald’s conta com 175 restaurantes em Portugal, 90% dos quais franquiados, que empregam no conjunto cerca de 6500 pessoas.