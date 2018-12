Mecanismo Europeu autoriza Portugal a reembolsar FMI

O Mecanismo Europeu de Estabilidade autorizou Portugal a reembolsar o Fundo Monetário Internacional sem a necessidade de fazer pagamentos dos empréstimos europeus. A entidade liderada por Klaus Regling dá assim o aval para que Portugal reembolse os 4,7 mil milhões que ainda deve ao FMI.

A entidade decidiu dar uma nova isenção a Portugal, dispensando o Tesouro de ter de fazer um pagamento equivalente ao do FMI ao Mecanismo Europeu de Estabilidade Financeira [EFSF na sigla em inglês]. Essa é uma das condições dos acordos para o empréstimo concedido durante o resgate por esta entidade europeia.

Apesar da dispensa dessa obrigação, houve um acordo para que Portugal começasse também a reembolsar antecipadamente o EFSF. “Como parte deste esforço, Portugal comprometeu-se ao pagamento antecipado de até dois mil milhões de euros ao EFSF no período entre 2020 e 2023, após o reembolso total ao FMI”, refere o Mecanismo Europeu de Estabilidade num comunicado divulgado esta terça-feira.

No entanto, a instituição liderada por Klaus Regling refere que esse “compromisso está, no entanto, sujeito às condições de mercado e ao impacto na sustentabilidade da dívida”. O líder do Mecanismo Europeu de Estabilidade disse, no comunicado, que “os reembolsos antecipados ao FMI irão gerar benefícios financeiros para Portugal”. Regling detalhou que “essas poupanças em conjunto com o forte desempenho económico têm sido classificados como um sinal positivo para os mercados e uma oportunidade para estender e suavizar o perfil da dívida”.

A União Europeia e o FMI emprestaram 76,5 mil milhões de euros a Portugal no resgate financeiro. O EFSF entrou com 26 mil milhões que estavam previstos começar a ser pagos a partir de 2025. Portugal recebeu ainda mais 24,1 mil milhões de euros de outros empréstimos europeus. A dívida com estes dois credores apenas deverá ser paga na totalidade em 2042, segundo os prazos acordados atualmente.

Já o FMI financiou Portugal em 26,3 mil milhões de euros. Desde 2015 o Tesouro tem, com a autorização dos parceiros europeus, reembolsado antecipadamente o Fundo. Resta pagar 4,7 mil milhões de euros, reembolso que recebe agora a luz verde dos parceiros europeus. O primeiro-ministro, António Costa, disse na semana passada que esse valor seria pago na totalidade até final do ano.