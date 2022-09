Mecanismo ibérico já gerou poupança de 54,5 euros por megawatt/hora na eletricidade

Fonte: APREN, Boletim Eletricidade Renovável de agosto de 2022

O mecanismo ibérico que limita o preço do gás natural na produção de energia elétrica permitiu uma poupança de 54,5 euros por megawatt/hora (MWh), entre 15 de junho e 31 de julho. Este valor corresponde a uma diminuição de 16,5 % no preço horário médio de aquisição de eletricidade no Mercado Ibérico de Electricidade (MIBEL), revela esta segunda-feira o Boletim Eletricidade Renovável da Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN).

"A poupança devido ao limite do preço do gás natural, correspondente à diferença entre o preço sem o mecanismo e o preço com a compensação a pagar às centrais a gás natural, atingiu um valor máximo de 134,7 euros/MWhc, e um mínimo de 5,62 €/MWhc . No total, 34,6 dos 67,8 TWh produzidos foram sujeitos ao mecanismo de ajuste dos consumidores na Península Ibérica", lê-se no documento da APREN relativo ao mês de agosto.

Fonte: APREN, Boletim Eletricidade Renovável de agosto de 2022

Comparativamente com os preços verificados no resto da Europa, o organismo liderado por Pedro Jorge Amaral constata que, em agosto, "os valores médios aumentaram face aos do mês anterior, assim como os preços mínimos e máximos".

