Media Capital: Governo não deu nenhum subsídio aos media

Num esclarecimento em que o presidente do PSD não é diretamente referido, a dona da TVI diz que é com “perplexidade e apreensão” que assiste a notícias e insinuações “que não são verdadeiras”

O presidente do PSD, Rui Rio, aproveitou as notícias sobre o regresso de Cristina Ferreira à TVI para voltar à carga nas críticas aos apoios do Governo à comunicação social, no âmbito da covid-19, mas a Media Capital lembra que os 15 milhões de euros em causa, dos quais o grupo teria direito a 3,3 milhões, são um “mero adiantamento de fundos” para pagamento de serviços futuros. Mais, garante que “ainda não recebeu qualquer montante”, prestando serviços aos diversos organismos do Estado “sem que tenha, ainda, existido qualquer contrapartida financeira”.

Em causa está a publicação que Rui Rio fez, na passada sexta-feira à noite, no Twitter, dizendo: “Percebe-se agora o apoio de 15 milhões de euros do Governo a este sector; realmente as despesas são muitas e a crise é grande. Aguardemos agora notícias sobre o apoio público socialista à dispendiosa contratação do novo treinador do Benfica”.

A Media Capital, dona da TVI, avançou hoje com o respetivo esclarecimento, sublinhando que “nunca existiu qualquer medida governamental que se traduzisse em subsidiar órgãos de comunicação social” e a “repetição reiterada desta insinuação, feita nos últimos meses nunca, fez dela uma verdade”. OS 15 milhões de euros referidos são de verbas alocadas para a aquisição antecipada de espaço para difusão de publicidade institucional, no âmbito da pandemia de covid-19. Destes, aos meios do grupo Media Capital caberiam 3,3 milhões que, “depois de descontado o IVA, a entregar ao Estado, resultariam num pagamento antecipado de aproximadamente 2,7 milhões de serviços a prestar pelos meios do grupo”.

O problema é que, até ao momento, a Media Capital não recebeu, ainda, qualquer valor, mas “tem prestado os serviços que os diversos organismos do Estado lhe encomendam”, num valor que ascende atualmente a cerca de 600 mil euros “e que vai aumentando à medida de novas encomendas” que são dirigidas ao grupo. “Pelo que, o que seria um apoio à tesouraria da empresa, tem-se revelado como um constrangimento à tesouraria, dado que é a Media Capital que está a avançar com a prestação dos serviços sem o correspondente recebimento”, pode ler-se no esclarecimento.

Por fim, a dona da TVI fala em “perplexidade e apreensão” face às notícias e insinuações que “parecem querer contar uma versão fantasista de uma realidade que não existe, colocando um ónus de imagem e reputação nos órgãos de comunicação social que é imerecido, porque não verdadeiro”.