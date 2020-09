Medidas de Biden ganham a Trump na receita fiscal. Mais 2,7 biliões de dólares

As alterações fiscais propostas pelo candidato democrata à presidência dos Estados Unidos Joe Biden aumentariam a receita do país em 7% até 2030, ao ritmo de até 1,2% do PIB por ano, segundo cálculos divulgados pelo Credit Suisse.

“A política fiscal de Biden geraria entre 2,7 biliões de dólares e 3,1 biliões de dólares de receita, ou 1,0% – 1,2% do PIB [Produto Interno Bruto] por ano. Este é um aumento de receita de cerca de 7% face à base de partida”, pode ler-se na previsão do Credit Suisse para as eleições presidenciais dos Estados Unidos, que foi hoje divulgada.

O aumento de 7% na receita é calculado de forma dinâmica, que tenta quantificar “o impacto macroeconómico de uma mudança de política através dos salários, rendimentos, emprego”, e sem esse cálculo, o Credit Suisse estima que uma implementação completa do programa de Joe Biden em 2021 aumentaria as receitas em 10%.

“Mais de metade do aumento da receita viria de impostos individuais mais altos, com o resto a vir de maiores impostos empresariais”, pode ler-se no documento a que a Lusa teve acesso.

O Credit Suisse assinala que no programa de Biden, em termos de impostos individuais, propõe-se a reversão “do corte de Trump em 2017 para a maior taxa nos rendimentos normais (de 39,6% para 37%)” ou a classificação dos rendimentos de capital e dividendos como rendimentos normais acima do milhão de dólares, e respetiva alteração de imposto para esses rendimentos para 39,6%, de 23,8%.

Os quatro cenários apresentados pelo Credit Suisse, com recurso a modelos de várias instituições (Modelo Orçamental Penn Wharton, Tax Foundation, American Enterprise Institute e Tax Policy Center), estimam que o quinto mais rico das famílias americanas verá os rendimentos baixar entre 2,3% e 5,7% em 2021, caso as medidas propostas de Biden forem implementadas.

Esta queda seria guiada por uma queda de rendimentos entre 13% a 17,8% para os 1% mais ricos dos Estados Unidos.

“Em contraste, os que ficam nos quatro quintos mais baixos verão provavelmente o seu rendimento líquido diminuir entre apenas 0,2%-0,6%”, algo que não é devido a “impostos diretos individuais mas, pelo contrário, a efeitos indiretos dos maiores impostos para as empresas, que se assume que serão pagos parcialmente pelos trabalhadores”, segundo o Credit Suisse.

Nos impostos para as empresas, Joe Biden aumentá-los-ia para os 28% dos 21% atualmente em vigor, “revertendo parcialmente os cortes de Trump em 2017, que baixaram as taxas a partir de 35%”, e eliminando subsídios para a exploração de combustíveis fósseis.

Sobre política monetária e o líder da Reserva Federal Jerome Powell, cujo mandato termina em fevereiro de 2022, o Credit Suisse considera ainda que “há pouco na prestação de Powell que seja provável de suscitar objeções por parte da perspetiva de Biden”, apesar de ter sido indicado pelo atual presidente Donald Trump.

O Credit Suisse assinala que a proposta Republicana para as eleições presidenciais não é específica, mas “incluiria cortes nos impostos e mais”.

“Faltam detalhes de políticas da parte da campanha de Trump, mas em contraste com o aumento de impostos do plano de Biden, Trump propôs tornar permanentes os cortes nos impostos sobre o rendimento mantendo o resto do código fiscal intacto”, segundo o Credit Suisse.

A instituição financeira assinala ainda que em termos de regulação, Trump “também propôs continuar a abrandar a regulação sobre os bancos e sobre concessores de crédito não bancários”.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pagou apenas 750 dólares (645 euros) em impostos federais em 2016, ano em que foi eleito, e outro tanto em 2017, segundo uma investigação divulgada no domingo pelo New York Times.

“Não pagou qualquer imposto sobre o rendimento em 10 dos 15 anos anteriores [a 2016], em grande parte porque relatou mais dinheiro perdido do que ganho”, escreve o diário norte-americano.