Medidas para a energia adiadas. "Proposta  não serve para Portugal"

Secretário de Estado da Energia, João Galamba, diz que o governo vai continuar a "trabalhar por um acordo".

Os textos apresentados pela Comissão Europeia para enfrentar a subida dos preços da energia estiveram ontem em discussão em Bruxelas pelo ministros da Energia da União Europeia (UE). O mais controverso tem como finalidade a intervenção na principal bolsa de gás, de modo a fixar um limite máximo para as aquisições realizadas pelos países da UE. Mas a proposta foi amplamente criticada.

"Entendemos que a proposta não serve para Portugal", vincou o secretário de Estado do Ambiente e da Energia, João Galamba, no final do encontro, esperando que a Comissão Europeia tenha em conta as "sugestões de melhoria" apresentadas pelo governo português durante a reunião.

"A proposta da Comissão mistura dois temas, ou seja, trata a disfuncionalidade do índice misturando a questão dos preços altos", criticou o secretário de Estado, prometendo continuar a "trabalhar por um acordo" até à próxima reunião em Bruxelas, que ficou agendada para 13 de dezembro, dois dias antes de uma cimeira em que o assunto pode ser discutido ao mais alto nível.

O texto apresentado pela Comissão introduz um limite de 275€ euros por megawatt/hora no preço do gás natural. A principal crítica apontada é que é um teto tão alto que nem em agosto, quando se registaram os preços mais altos na aquisição de gás, o mecanismo teria sido acionado. Por isso, vários governantes consideraram que, tal como está, a proposta é inútil.

Quem também ficou desagradada com a proposta foi a ministra espanhola da Energia, Teresa Ribera Rodriguez. "Acreditamos que a proposta da Comissão pode provocar o efeito contrário ao desejado, que é incentivar um aumento de preços de gás, em vez de os conter."

A comissária da Energia, Kadri Simson, admitiu sem especificar que "muitos Estados-membros têm receios" sobre o mecanismo para limitar os preços do gás. Considera porém que "talvez esta ferramenta" seja necessária para a União Europeia "enfrentar outro período em que os preços do gás atinjam níveis extraordinariamente elevados".

Quanto à continuação do mecanismo ibérico neste cenário, Galamba disse que a matéria está em análise: "Quando criámos o nosso mecanismo e o fizemos aprovar não havia mecanismo europeu e agora existe e estamos a avaliar".

Metas para reservas de gás

Esta quinta-feira, a Comissão estabeleceu os objetivos intermédios de armazenamento de gás nos Estados-membros, para alcançar os 90% de reservas até 1 de novembro de 2023. Portugal deverá alcançar uma meta intermédia de 70% entre 1 de fevereiro e 1 de maio e de 80% no período de 1 de julho a 1 de setembro.

Os governantes procuravam também um acordo político sobre um regulamento do Conselho que estabelece uma estrutura temporária para acelerar a simplificação do processo de licenciamento de projetos de energia renovável. Porém, a decisão também fica adiada para o próximo mês.

João Galamba criticou sobretudo a "relativa timidez da atual proposta", que tem como aspeto central as tecnologias e os tipos de projetos específicos com maior potencial de implantação rápida e menor impacto ambiental.

Para a ministra espanhola, além de "confusa" na forma como é apresentada, esta proposta introduz incerteza jurídica".