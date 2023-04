Medina ainda conseguiu aumentar excedente orçamental no 1º trimestre, mesmo sem o fundo da CGD

O primeiro-ministro, António Costa (E), acompanhado pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, durante a conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, 16 de fevereiro de 2023. ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

O saldo das contas públicas portuguesas, medido em contabilidade pública (lógica de caixa), continuou a ser positivo (excedentário) no primeiro trimestre deste ano e aumentou brutalmente face a igual período de 2022, mesmo expurgando a receita extraordinária gerada pela transferência do Fundo de Pensões da Caixa Geral de Depósitos para a Caixa Geral de Aposentações (CGA), revela uma nota de imprensa do gabinete do ministro das Finanças sobre a execução orçamental de janeiro a março.

Segundo o comunicado oficial da tutela de Fernando Medina, o excedente orçamental atingiu uns expressivos 1.881 milhões de euros, valor que reflete uma subida muito pronunciada, de 1.130 milhões de euros face ao mesmo período de 2022 e que é "explicada por um aumento da receita (7,4%), superior ao da despesa (2,4%)".

E tudo isto sem contar com os 3.000 milhões de euros da referida receita extra, decorrente da inclusão do fundo de pensões da CGD no perímetro da execução orçamental.

Receita extra na execução, mas sem efeito no saldo a enviar a Bruxelas

A nota das Finanças refere que a execução do primeiro trimestre de 2023 deve ser analisada "excluindo o efeito da transferência do Fundo de Pensões da Caixa Geral de Depósitos (FPCGD) para a Caixa Geral de Aposentações (CGA)", avaliado em "3.018 milhões de euros".

Esta operação acabou por ser uma receita extraordinária (em contabilidade pública, de caixa), mas o ministério diz que será "neutra" em contas nacionais pois é uma transferência dentro do universo do setor público em sentido mais amplo.

Ou seja, o saldo orçamental a ser apurado pelo INE e depois a enviar a Bruxelas não beneficiará desta receita/transferência de 3.018 milhões de euros da CGD para a CGA.

A meta do governo é entregar um défice público final equivalente a 0,4% do produto interno bruto (PIB) em 2023.

"Apesar da transferência do FPCGD ser neutra para o saldo orçamental na ótica de contas nacionais, ao assumir uma natureza financeira, tem impacto na contabilidade pública. A análise da evolução dos agregados de receita deve, portanto, ser corrigida deste efeito", sublinha a nota oficial.

Sem a verba que foi da CGD para a CGA, o saldo orçamental disparou na mesma e chegou aos referidos 1.881 milhões de euros no final do primeiro trimestre.

Pacote de novos apoios começa a sentir-se em abril

Mas em abril já não será bem assim porque vai começar a sentir-se um aumento mais pronunciado na despesa com os novos apoios anti-inflação e de proteção contra o aumento do custo de vida. A receita também deve ressentir-se por causa da medida temporária do IVA 0%, em cerca de 40 bens alimentares, que vigorará até outubro.

A 24 de março, o governo anunciou "um novo pacote de medidas para mitigar o aumento do custo de vida", onde incluiu "a redução do IVA em bens alimentares essenciais, a atualização dos rendimentos dos trabalhadores em funções públicas e o reforço dos apoios sociais", mais uma série de medidas para tentar baixar o custo da habitação.

O governo avalia este novo pacote de medidas de apoio em cerca de 2,5 mil milhões de euros.

Portanto, o aumento de 2,4% da despesa pública registado no primeiro trimestre "ainda não reflete o novo pacote de medidas de apoio às famílias e empresas", dizem as Finanças.

Além disso, "os resultados orçamentais são ainda influenciados pelos efeitos de outras medidas extraordinárias (onde se incluem os encargos com as medidas covid-19 que estão a reduzir-se e as medidas mitigação do impacto do choque geopolítico - que ainda não incluem as medidas adicionais anunciadas em março de 2023)".

"Excluindo estes efeitos a despesa primária [sem contar com juros] cresce 7,9% em termos homólogos e 17,9% face a igual período de 2019", diz o ministério de Medina.

Do lado da receita, o já referido crescimento superior a 7% (sem o extra do negócio CGD-CGA) reflete "o bom momento do mercado de trabalho". Este "justifica a subida da receita", diz o MF.

"A receita fiscal e contributiva arrecadada no primeiro trimestre de 2023 aumentou 8,2% face ao mesmo período de 2022, destacando-se a evolução no IRS (+12,5%) e no IVA (+6,1%)".

"O bom momento do mercado de trabalho é também evidente no crescimento das contribuições para a Segurança Social (+11,7%). Aliás, o crescimento do IRS e das contribuições sociais justificam cerca de 80% da melhoria total da receita corrente verificada até agora", refere o mesmo comunicado.

