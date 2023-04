Medina: "Com este défice, temos margem para mais medidas"

Lisboa, 17/04/2023 - O ministro das Finanças, Fernando Medina, apresentou hoje o Programa de Estabilidade no salão nobre do Ministério das Finanças. Fernando Medina (Ministro das Finanças). (Gerardo Santos / Global Imagens) © Gerardo Santos / Global Imagens

"Entendemos não intensificar a redução do défice público" este ano, que fica igual ao de 2022, nos 0,4% do produto interno bruto", e isso vai permitir ao governo avançar com novos apoios às famílias, prometeu o ministro das Finanças, na apresentação do Programa de Estabilidade 2023-2027 (PE 2023-2027).

Na conferência de imprensa que decorreu esta segunda-feira, em Lisboa, Fernando Medina disse que "não reduzimos mais o défice para apoiar as famílias", mas como vai haver mais crescimento (foi revisto em alta para 1,8% este ano) e o défice está contido, é possível avançar com mais estímulos e apoios às famílias, por exemplo.

O ministro acenou que "com este défice [em 2023] há margem para mais medidas", esta situação orçamental "vai-nos permitir rever o elenco de medidas" face ao que foi anunciado em 2022, no OE2023 e na reta final do ano, quando a inflação começou a apertar.

O elenco atualizado com as medidas novas será apresentado pelo primeiro-ministro António Costa, ainda esta segunda-feira, pelo que Medina não quis revelar muito do novo pacote.

Mas parece certo que haverá medidas de alívio do IRS para os mais jovens, segundo sinalizou o ministro das Finanças.

O desagravamento do IRS aparece como uma das traves mestras, uma das grandes "prioridades", deste PE.

Medina comprometeu-se com um desagravamento do IRS acumulado superior a dois mil milhões de euros entre 2023 e 2027.

A redução da carga de IRS deve ascender a 782 milhões de euros já este ano e no próximo o tal desagravamento adicional pode chegar a 525 milhões de euros, segundo o governante.

"Apresentamos aqui uma estratégia de redução em sede de IRS ao longo dos próximos anos".

"Já está em curso em 2023 e temos uma continuação, para que ao longo do PE venhamos a ter novas medidas no quadro de estratégia de redução continuada do IRS", indicou.

O governante prometeu ainda que o objetivo desta estratégia no IRS é "a melhoria dos rendimentos das classes médias".

Normalmente, o governo tem sido acusado de esquecer a classe média, que é a que paga o grosso dos impostos e contribuições em Portugal.