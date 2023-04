Medina: "Conseguimos galgar uma primeira etapa e sair do pódio da dívida"

Lisboa, 17/04/2023 - O ministro das Finanças, Fernando Medina, apresentou hoje o Programa de Estabilidade no salão nobre do Ministério das Finanças. Fernando Medina (Ministro das Finanças). (Gerardo Santos / Global Imagens) © Gerardo Santos / Global Imagens

Portugal vai sair este ano do pódio das dívidas públicas mais alta da Europa, acredita o ministro das Finanças, Fernando Medina. "Conseguimos galgar uma primeira etapa", atirou o responsável pelas contas públicas.

Esta quinta-feira, na audição parlamentar de preparação para o debate sobre o Programa de Estabilidade 2023-2027 (terá lugar na semana que vem), o ministro acenou com a nova previsão que consta do PE, que aponta para um rácio de dívida pública de 107,5% do produto interno bruto, no final deste ano.

Com este valor, "Portugal deixará de estar no top 3 dos países mais endividados" da Europa" e registará uma das maiores reduções do peso da dívida em 2022 e em 2023.

Com esta queda acentuada do rácio Portugal consegue "reverter" as subidas da dívida da pandemia e da crise soberana (que levou à bancarrota e ao programa de austeridade da troika), regressando aos níveis de dívida que existiam em 2011, disse Medina.

"Conseguimos galgar uma primeira etapa e sair do pódio" das maiores dívidas; e este ano Portugal deverá aparecer, pela primeira vez, com um rácio de dívida "inferior ao de Espanha, França e até ao da própria Bélgica", acrescentou.

Depois há "uma segunda etapa que é termos uma dívida inferior a 100% do PIB".

Aqui, disse o ministro, "antecipámos um ano esse objetivo face ao Programa de Estabilidade do ano passado".

O governo espera agora atingir essa meta em 2025, com uma dívida de 99,2% do PIB.

Esquerda exige mais despesa e apoios

Nesta audição, os deputados à esquerda do PS tornaram a exigir às Finanças mais despesa e apoios, sobretudo aos mais vulneráveis, como os pensionistas mais pobres.

Duarte Alves, do PCP, e Mariana Mortágua, do BE, acusaram o governo de não executar em pleno o que está orçamentado para o investimento público.

Mortágua referiu que neste Programa de Estabilidade a receita acompanha o crescimento em percentagem do PIB, mas que na despesa isso já não acontece.

Alves criticou o ministro pela forma como geriu o dossier da atualização das pensões e disse que os pensionistas mais pobres continuam confrontados com um enorme empobrecimento dos seus rendimentos pois que menos ganha dedica maior proporção da pensão com alimentos e que aí a inflação "é de 18 ou mais de 20%".

Medina respondeu que o governo devolveu quase todo o ganho na receita obtida no contexto de alta inflação do ano passado.

Em 2022, "se não tivéssemos avançado com o pacote de apoios de 5,7 mil milhões de euros" para famílias e pensionistas, "sobretudo os mais vulneráveis", "teríamos tido um excedente orçamental superior a 2% do PIB", revelou Fernando Medina.

Mas em vez disso, continuou, "o governo decidiu devolver às pessoas esses ganhos" em forma de apoios aos rendimentos e de proteção contra o aumento dos preços da energia e "ainda assim obter um défice de 0,4%" no final de 2022, recordou o ministro.

(em atualização)