Medina desconhecia indemnização e afasta responsabilidades na demissão de Pedro Nuno Santos

Ministro das Finanças, Fernando Medina © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 30 Dezembro, 2022 • 14:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro das Finanças, Fernando Medina, afirmou esta sexta-feira que desconhecia a indemnização dada pela TAP à ex-secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, e afastou qualquer responsabilidade na demissão de Pedro Nuno Santos.

"Não fui responsável porque não atribuí a indemnização, não a conhecia, não a atribuí, não concordei com ela e, por isso, não me sinto responsável [pela demissão de Pedro Nuno Santos]", defendeu Fernando Medina.

O governante falava aos jornalistas no Ministério da Economia, em Lisboa, quando foi questionado sobre se sentia responsável pela saída do antigo ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, depois da polémica que envolveu a sua secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis.

"Eu não ocupava nenhuma função governativa quando esta decisão da TAP é tomada como já terão reparado pela cronologia, não tive nenhuma relação com a decisão e, por isso, o que fiz foi a minha obrigação", defendeu.

Medina salientou que assim que detetou que a situação "punha em causa a autoridade política" da secretária de Estado mas também do Ministério das Finanças, considerou "de imediato" que esses valores "deveriam ser protegidos em absoluto", tendo pedido a Alexandra Reis que se demitisse.