Medina diz que não cuidar Alfama e confundi-la com o mundo “é um erro”

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, afirmou esta quinta-feira que não cuidar de Alfama e confundi-la com o mundo “é um erro”.

“Nós acabámos por importar discursos com outras origens”, como Barcelona, acredita o chefe do executivo de Lisboa, que falava no painel “Tensões, conflitos e oportunidades nas áreas metropolitanas”, no 3o.º Congresso da Associação da Hotelaria de Portugal, que decorre hoje em Lisboa.

Fernando Medina considera que “é um erro muito grave de análise atribuir ao turismo os problemas da habitação e a subida dos preços do mercado imobiliário”. “Este é um fenómeno perfeitamente transversal, independentemente da cidade ser ou não um grande destino turístico”, acrescentou. E, frisa: “Após crises económicas muito fortes, em que se seguem períodos prolongados com taxas muito baixas, é normal acontecerem inflações nos ativos, nomeadamente no imobiliário e naqueles que estão cotados em bolsa de valores”.

Recorde-se que a Câmara Municipal de Lisboa propôs, em outubro, a suspensão de novos registos de alojamento local (AL) nos bairros históricos de Alfama, Mouraria, Castelo, Graça, Misericórdia, Bairro Alto, Príncipe Real e Madragoa, por um ano. A moratória foi aprovada pela assembleia municipal no início deste mês, mas para entrar em vigor falta ser publicada em Boletim Municipal.

As novas regras para o AL foram aprovadas na Assembleia da República em 18 de julho e promulgadas pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no dia 2 de agosto. A 22 de agosto, a nova legislação para a atividade do AL foi publicada em Diário da República, determinando a entrada em vigor no prazo de 60 dias.

*Última atualização às 17:55