Medina diz que deu às famílias 2,5 mil milhões de euros e ainda ficou com folga de 3,5 mil milhões

A execução orçamental de 2022 foi de tal ordem proveitosa em termos de receita que o governo conseguiu poupar, em termos efetivos, cerca de 3,5 mil milhões de euros, evitando assim mais idas ao mercado da dívida ou tentativas de arranjar fundos através de cortes ou aumentos de impostos, disseram as Finanças. Cerca de 71% desse "desvio positivo", ou seja, 2,5 mil milhões de euros, foram entregues às famílias.

Estes valores foram confirmados esta terça-feira pelo gabinete do ministro das Finanças, Fernando Medina, num comentário sobre a Conta Geral do Estado de 2022 (CGE2022), publicada nesta última madrugada.

De acordo com uma nota enviada às redações, o Ministério das Finanças (MF), "entre os fatores que concorreram para a melhoria [redução do défice com aumentos de receita e descidas de despesa] das contas das administrações públicas no ano passado destacam-se a evolução mais favorável da receita fiscal; a dissipação das medidas de combate à pandemia covid-19 e o aumento das contribuições sociais que decorre da robustez do mercado de trabalho e das valorizações remuneratórias".

O aumento desproporcionado da receita pública -- sobretudo de impostos, motivado pela subida em flecha da inflação (que permitiu a muitas aumentar brutalmente a faturação, ainda que num primeiro momento da crise inflacionista) -- foi tão elevado que permitiu acomodar "pacotes de medidas de apoio às famílias e às empresas que ascenderam a 4.609 milhões de euros" e ainda "manter apoios de 3,3 mil milhões de euros", despesa relacionada com a pandemia.

O gabinete de Medina repete que "o maior dinamismo do mercado de trabalho influenciou positivamente a receita fiscal e contributiva e que ajudou a compensar as despesas adicionais que resultaram do choque geopolítico e do aumento dos preços".

Este quadro permitiu que "a execução orçamental ao longo do ano fosse mais favorável do que a previsão inscrita no Orçamento do Estado para 2022", alcançando uma folga ou poupança que o MF avalia agora em cerca de 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB)

"Em termos absolutos, este desvio positivo representou uma menor necessidade de financiamento na ordem dos 3,5 mil milhões de euros", calculam as Finanças.

Recorde-se que o OE2022 original tinha como objetivo um défice de 1,9% do PIB no ano passado, mas acabou por comprimir tanto as contas que entrou um défice de apenas 0,4% do PIB, surpreendendo muitos analistas e economistas.

Essa folga ou "desvio positivo" de 3,5 mil milhões foi devolvida às famílias, diz a tutela de Medina.

"O melhor resultado verificado em 2022 foi integralmente redirecionado para as famílias, através de um pacote de medidas de apoio na ordem dos 2,5 mil milhões de euros", refere a nota oficial.

Poupar para garantir o futuro

O Ministério das Finanças diz a redução do défice além do que estava previsto é importante para conseguir ir reduzindo a dívida pública e garantir que corre tudo bem no futuro a "longo prazo".

Segundo Fernando Medina, "a gestão orçamental de 2022 teve como foco central, a par do necessário apoio às famílias e às empresas, a promoção da sustentabilidade de longo prazo da economia portuguesa".

"Neste sentido, a dívida pública em percentagem do PIB (ótica de Maastricht) situou-se em 113,9%, uma redução de 11,5 pontos percentuais (p.p.) do PIB em relação aos 125,4% do PIB registados no final do ano anterior".

Para o ministro, só a redução gradual e sustentada da dívida pública "permite aliviar libertar recursos que assim ficam disponíveis para políticas públicas promotoras do crescimento".

"Ao mesmo tempo, a redução da dívida pública reforça o Estado Social, permitindo que, a cada momento, o Estado possa adotar tomar medidas que se revelem necessárias, acrescenta a mesma fonte oficial.

E uma nota final sobre a dívida comercial. "No que respeita aos pagamentos em atraso, o stock situou-se em 256 milhões de euros, representando uma redução de 94,6% face a 2011 e o valor mais baixo desde que há registo", referem as Finanças.

(atualizado 19h30)