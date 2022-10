Medina. Excedente enorme até setembro paga apoios a famílias e empresas em outubro

O ministro das Finanças português, Fernando Medina © AFP

Um excedente orçamental de grandes dimensões, na ordem dos 5,2 mil milhões de euros no período de janeiro a setembro ajudou a "pré-financiar" os dois grandes pacotes de apoios que o governo avançou para combater a crise inflacionista e energética, revelou esta quinta-feira o Ministério das Finanças (MF).

Numa nota enviada às redações, o gabinete do ministro das Finanças, Fernando Medina, informa que "em contabilidade pública, as Administrações Públicas (AP) registaram um excedente orçamental de 5.253 milhões de euros até setembro de 2022".

"A evolução positiva da execução orçamental nos primeiros nove meses do ano permitiu pré-financiar o programa Famílias Primeiro e o programa Energia para Avançar, anunciados em setembro e concretizados em larga medida em outubro", explica a mesma fonte oficial.

Saldo pode passar a défice a partir daqui

No entanto, as Finanças reparam que "a despesa com estes programas só será refletida a partir da execução orçamental de outubro, o que antecipa uma degradação do saldo orçamental no próximo mês".

"O aumento do saldo orçamental até setembro (2.711 milhões de euros face 2019, o último período pré-pandemia, e mais 9.945 milhões de euros face aos primeiros nove meses de 2021, período ainda afetado pela pandemia)" é totalmente explicado pela arrecadação de receita e pela inflação que insuflou temporariamente os volumes de negócios de algumas empresas, por exemplo.

Segundo o MF, registou-se "um acréscimo de receita de 15,5% face a 2021 (e de 14,9% face a 2019) justificado pelo dinamismo do mercado de trabalho, da economia e pelo efeito da subida de preços".

Do outro lado do balanço, verificou-se "um aumento de despesa de 0,3% face a 2021, o qual é influenciado pela redução de despesas associadas à pandemia (aumento de 11,3% face a 2019). A despesa primária [sem contar com juros] aumentou 1% (15,3% face a 2019)".

O ministério diz ainda que" excluindo o efeito das medidas covid-19, o que permite uma comparação menos afetada por questões conjunturais, a despesa primária cresce 3,4% em termos homólogos e a despesa corrente primária avança 4,3%. Já face a igual período de 2019, a despesa primária cresce 11,2%".

"A receita fiscal e contributiva aumentou 16,6% face ao mesmo período de 2021 (15,7% face a 2019), sobretudo pelo contributo da receita fiscal (20%), em particular a recuperação do IVA (mais 20,7%). Face ao mesmo período de 2019, a receita fiscal aumentou 15,2%."

A tutela de Medina reitera que esta subida muito saliente da receita "reflete a recuperação robusta da economia e da atual conjuntura de preços".

(atualizado 21h20)