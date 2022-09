Medina garante que "não haverá novas injeções no Novo Banco" e que o tema "está encerrado"

O ministro das Finanças, Fernando Medina, fala perante a Comissão de Orçamento e Finanças na Assembleia da República, em Lisboa, 14 de setembro de 2022. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

O Estado português "não fará novas injeções" no Novo Banco, reiterou, o ministro das Finanças, sublinhando que, "nessa frente, o dossier Novo Banco encontra-se encerrado".

Fernando Medina, que esta manhã está a ser ouvido na Comissão de Orçamento e Finanças (COF), respondia a uma questão colocada pela deputada Carla Castro, do Iniciativa Liberal, reconheceu a existência de litígios relativamente a contestações que o Novo Banco fez, mas que, "até agora, o saldo desses litígios tem sido amplamente favorável ao Estado português". Os litígios "podem ocorrer", admite, mas "seguirão o seu curso".

Terminando a sublinhar que "nós não faremos novas injeções no Novo banco", o ministro considerou que esse assunto está terminado. E concluiu, frisando: "Esperamos em breve ter concluído o processo de reestruturação do Novo Banco".

Criado em agosto de 2014, na sequência da resolução do Banco Espírito Santo (BES), o Novo Banco é detido pelo Fundo de Resolução bancário.

Em 2017, aquando da venda de 75% do Novo Banco ao fundo de investimento norte-americano Lone Star, o FdR comprometeu-se a, até 2026, cobrir perdas com ativos 'tóxicos' com que o Novo Banco ficou do BES até 3.890 milhões de euros.

Desde então, a cada ano, as injeções de capital do FdR no Novo Banco têm provocado polémica.

No total, até ao momento, ao abrigo deste acordo, o Novo Banco já consumiu 3.405 milhões de euros de dinheiro público.

Este processo já provocou várias disputas entre o Novo Banco e o Fundo de Resolução quanto a pagamentos, que seguem em tribunal arbitral, referentes à provisão para o fim da operação em Espanha, à aplicação do regime transitório da IFRS9 e à avaliação das unidades de participação nos fundos de reestruturação.

Em 2021, o Novo Banco teve lucros pela primeira vez (184,5 milhões de euros).

