Medina: “Não faz sentido” concorrência entre municípios da AML

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, considerou esta quinta-feira que “não faz sentido” existirem políticas de concorrência entre municípios da Área Metropolitana de Lisboa (AML).

Numa intervenção no 30.º Congresso da Hotelaria de Portugal, que decorre em Lisboa, Medina realçou os laços entre os territórios, sublinhando a necessidade de cooperação para criar “elementos de atração e retenção de turistas no país”. “É vital para a nossa competitividade a longo prazo que Almada tenha sucesso e que Cascais tenha mais sucesso ainda”, acrescentou.

Hoje, “todos os autarcas [da AML] têm uma grande sensibilidade e consciência muitíssimo grande da importância económica do turismo, disse Medina, acrescentando que é fruto de “boas condições naturais, como também da arte e engenho dos operadores privados”.

O autarca refere que os municípios “têm de ser capazes de articular produtos mais cooperantes e experiências”. “Não conheço nenhum presidente da AML que não queira o seu produto mais atrativo”, diz.

Sobre os desafios de futuro, lembra que firmado o acordo para a permanência da Web Summit em Portugal até 2028, por 11 milhões de euros por ano, é preciso perceber como vamos atrair mais eventos para o país.

Recorde-se que, na véspera do arranque da terceira Web Summit em Portugal, de 5 a 8 de novembro, Fernando Medina anunciou que será feita a expansão da FIL, no Parque das Nações, em Lisboa, onde se realiza a cimeira de tecnologia e inovação. O espaço ficará com instalações praticamente duas vezes e meia superiores à área atual. O investimento ainda não é conhecido.

