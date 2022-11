Medina: "O governo está coletivamente empenhado em ter uma boa execução dos fundos comunitários"

O ministro das Finanças, Fernando Medina © LUSA

À entrada para a reunião do Eurogrupo desta segunda-feira, o ministro das Finanças português, Fernando Medina, assegurou que "o governo está coletivamente empenhado em ter uma boa execução dos fundos comunitários, em executar rápido e executar bem", depois de o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ter alertada para a fraca execução dos fundos europeus.

Sem querer comentar as palavras do Chefe do Estado, Medina ressalvou, contudo, que "os diferentes programas têm diferentes ritmos de execução", sublinhando que "é preciso primeiro fazer estudos, projetos e lançar concursos". Quanto ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que atribui a Portugal 16,6 mil milhões de euros (13,9 mil milhões em subvenções e 2,7 mil milhões em empréstimos, o titular da pasta das Finanças garantiu que "o prazo de execução é até 2026 e Portugal irá certamente concluir com êxito calendário".

Segundo o portal Recuperar Portugal, que monitoriza a execução da bazuca europeia em Portugal, até ao momento só foram pagos 6% (pouco mais de mil milhões de euros) do PRR.

O primeiro-ministro, António Costa, também foi confrontado com os avisos do Presidente da República que, no sábado, deu um puxão de orelhas à ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, responsável pelos fundos europeus: "Super infeliz para si será o dia em que descubra que a taxa de execução dos fundos não é a que acho que deve ser".

O Chefe do Governo, que está no Egito, no seu primeiro de dois dias de participação na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP27), desvalorizou o modo como o Presidente da República se à sua ministra, considerando que Marcelo Rebelo de Sousa tem "momentos de criatividade".