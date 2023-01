Medina revê economia em alta: Portugal deve ter crescido 6,8% em 2022

Portuguese Finance Minister Fernando Medina addresses the press as he arrives for a Eurogroup meeting at the EU headquarters in Brussels on January 16, 2023. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP) © AFP

O crescimento da economia portuguesa, em 2022, foi melhor do que o estimado pelo governo em outubro passado (no Orçamento do Estado de 2023).

Segundo o ministro das Finanças, Fernando Medina, que esta segunda-feira fez declarações à margem da reunião do Eurogrupo emitidas pelo canal de televisão do Conselho Europeu, em Bruxelas, "Portugal é o segundo país que mais cresceu na zona euro em 2022, com um crescimento de 6,7% a 6,8%. A taxa de desemprego mantém-se em valores baixos historicamente e apresentaremos uma redução recorde da dívida pública", disse o governante português aos jornalistas.

No Orçamento (OE2023), a estimativa do governo e das Finanças para a economia em 2022 apontava para uma expansão de 6,5%. Portanto, terá sido mais, podendo ser superada em três décimas de pontos.

Medina já tinha referido algumas vezes que tudo indicava que Portugal fosse crescer mais do que o estimado no OE, tinha referido que o crescimento pudesse chegar a 6,7%, mas parece que pode ter sido um pouco mais, já que, disse o ministro, o último trimestre de 2022 beneficiou de alguns sinais positivos a nível europeu e internacional, que podem estar a ajudar a procura externa e a confiança dos agentes económicos e a reduzir a fatura energética.

Medina referiu que o comércio entre a Ásia e a Europa e os Estados Unidos beneficiou de uma "normalização dos preços dos transportes de mercadorias", que o "consumo de gás terá sido menor do que se esperava", por exemplo. Isso ajudou a puxar pela confiança dos agentes.

Sobre Portugal, o ministro português das Finanças observou que "são boas notícias para a Europa e são boas notícias para Portugal, assim se concretizando".

Medina recordou que a "pluviosidade" (chuva) dos últimos meses ajudou a restabelecer os níveis de água nas principais barragens, o que contribuiu para um maior dinamismo das energias renováveis, contrabalançando assim o maior custo das fontes fósseis, que disparou com a guerra da Rússia contra a Ucrânia.

Medina parece mais otimista quanto a 2023 e afasta recessão

O ministro disse ainda que não espera que Portugal entre agora em recessão técnica (dois trimestres seguidos de contração do PIB - produto interno bruto) até porque o quarto trimestre foi de crescimento e houve os tais indicadores europeus melhores do que o esperado.

Questionado sobre a iminência ou não de uma recessão em Portugal, Medina respondeu que "as nossas projeções nunca coincidiram com esse cenário, isso era o cenário a nível europeu, não para o nosso país".

"O cenário que temos atualmente para Portugal é que teremos terminado 2022 com um último trimestre a crescer e, para já, não temos qualquer indicador de que no primeiro trimestre do ano haja um resultado diferente".

"Na proposta de Orçamento aprovada no Parlamento, mantínhamos que Portugal iria ter em 2023 um crescimento económico, não era uma estagnação, muito menos uma recessão."

"Recessão técnica é obrigatoriamente sinónimo de dois trimestres consecutivos em terreno negativo e um deles será positivo", juntou o ex-autarca de Lisboa.

Mas, claro, o crescimento da economia nacional vai ser "mais moderado do que em 2022". No OE2023, o governo prevê 1,3%. Em novembro, a Comissão Europeia previu quase metade disso (0,7%), mas em dezembro o Banco de Portugal previu melhor do que o governo (1,5%).

Relativamente a 2023, Medina até parece estar agora mais confiante ou otimista. "Em 2022 a economia portuguesa cresceu muito e utilizámos muita da nossa capacidade instalada. Ora, um crescimento económico seria sempre por cima desse crescimento já de si muito elevado em 2022", o que seria "muito positivo", defendeu.

(atualizado 15h55)