Medina revê em alta crescimento e inflação deste ano, mas mantém défice em 0,4%

Portugal deverá crescer mais do que o previsto no Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), terá uma inflação bastante superior face ao que se estimava há seis meses no OE, mas a meta do défice público vai manter-se em 0,4% do produto interno bruto (PIB), ou seja, será igual ao valor do ano passado revelou o ministro das Finanças, esta segunda-feira, na apresentação do novo Programa de Estabilidade para o período de 2023 a 2027 (PE 2023-2027).

Fernando Medina diz que a economia vai crescer mais do que no OE2023 porque a dinâmica do setor exportador vai ser mais forte. O consumo público também acelera face ao OE, mas o investimento perde força.

Segundo o ministro, o crescimento económico real (descontando a inflação) deste ano pode chegar 1,8% em vez dos 1,3% previstos em outubro (orçamento) à medida que o clima económico internacional se vai desanuviando, designadamente ao nível das cadeias de comércio.

Mas a previsão para a inflação também sobe: era 4% no OE, agora o PE diz 5,1%.

Neste quadro, as Finanças acreditam que é possível manter o objetivo do défice público nos 0,4% do PIB, valor que foi avançado há menos de um mês no reporte dos défices do INE. No OE2023, a meta do défice deste ano era 0,9%.

O rácio da dívida pública também cairá mais do que o previsto. No final de março, as Finanças previam 110,8% do PIB.

Agora, Medina quer ir mais longe e baixar para 107% do PIB no final deste ano. Se conseguir isto, o governo torna a fazer um corte substancial no fardo da dívida já que este terminou o ano de 2022 em 113,9%.

Neste novo Programa de Estabilidade, Medina revelou que quer chegar a uma dívida inferior a 100% em 2025 (99,2% do PIB daqui a dois anos).

"Não reduzimos mais o défice para apoiar as famílias", mas como vamos ter mais crescimento e o défice está contido, o ministro referiu que "há margem para mais medidas", esta situação orçamental "vai-nos permitir rever o elenco de medidas" que foram tomadas no OE2023, aprovado no final do ano passado, disse medida, remetendo para um conselho de ministros extraordinário a acontecer na tarde desta mesma segunda-feira.

