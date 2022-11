Medina: "Seguradoras e fundos de pensões devem integrar riscos de sustentabilidade"

O ministro das Finanças, Fernando Medina © MIGUEL A. LOPES/LUSA

O ministro das Finanças, Fernando Medina, defendeu esta quinta-feira que "as seguradoras e os fundos de pensões devem integrar os riscos de sustentabilidade e práticas adequadas de comercialização".

Para o governante, que falava na abertura da conferência anual da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), considerou ainda que é necessário promover fatores de sustentabilidade e robustecer as exigência que se colocam na gestão do risco, como "a identificação de ciberacidentes e a realização de testes de resiliência".

Fernando Medina sublinhou ainda que "é fundamental que o setor segurador e de fundos de pensões promova ativamente formas de financiamento da economia, contribuindo para a autonomia financeira do país e da União Europeia".

O líder da pasta das Finanças destacou também o papel do setor durante os últimos anos que permitiu conter "os custos sociais e económicos da pandemia" da covid-19. E sublinhou o papel "estabilizador e de mitigação de risco" das seguradoras e dos fundos de pensões numa altura "de elevado risco e rápida mudança" com a subida da inflação e a crise energética.



"A resposta articulada de Governos, autoridades monetárias e autoridades de supervisão, entre elas a ASF, conseguiu de forma eficaz proteger as famílias e as empresas, contendo os custos sociais e económicos de um evento único na nossa geração", afirmou Fernando Medina.