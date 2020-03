Melgaço lança medidas de apoio às famílias e empresas

A Câmara de Melgaço avançou com um conjunto de medidas para apoiar as famílias, as empresas e comerciantes. A autarquia liderada por Manoel Batista anunciou também a oferta de equipamentos de proteção individual às instituições do município.

As decisões foram tomadas na reunião de câmara realizada ontem e que decorreu segundo todas as condições de segurança, definidas pela Direção-Geral de Saúde, comunicou a Câmara de Melgaço.

Para apoiar o cumprimento das iniciativas de isolamento social, o executivo anunciou que, entre abril e maio, os consumidores não domésticos terão isenção total das tarifas nos serviços de abastecimento de água, saneamento e resíduos urbanos. Esta medida abrange indústrias, comércios, serviços e equiparados.

Já às famílias será aplicado o 1º escalão relativo à tarifa variável nos serviços de abastecimento de água, saneamento e resíduos urbanos. A autarquia realça que o primeiro escalão é o valor mais baixo e que pretende “ajudar as famílias, uma vez que estando em casa e consumindo mais, usufruirão desta forma de um significativo desconto”.

A autarquia irá distribuir 10 mil luvas e 1500 máscaras às IPSS do município, Santa Casa da Misericórdia e Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Melgaço.