Portugal entrou na cerimónia dos World Travel Awards, em Muscat, com título de bicampeão do mundo e, não só voltou a receber Óscar de melhor destino para se visitar, como trouxe para casa mais 11 prémios. Os World Travel Awards distinguem as melhores práticas do setor turístico em áreas de alojamento, transportes, destino, ou atração. Há mais de 300 categorias em análise.

Portugal recebeu o título de ‘Melhor destino do mundo’ pela terceira vez. A propósito desta entrega, a secretária de Estado do Turismo destacou que “todos devemos continuar a trabalhar para reforçar a afirmação internacional de Portugal”. Rita Marques assumiu que a distinção “é uma honra” e que atesta “a excelência de Portugal e dos portugueses e, simultaneamente, eleva a exigência” que é pedida a todo o setor.

Este ano estavam também nomeados para esta categoria destinos como Brasil, Colômbia, Costa Rica, Dubai, Grécia, Índia, Indonésia, Jamaica, Quénia, Malásia, Maldivas, Maurícias, Marrocos, Nova Zelândia, Ruanda, África do Sul, Espanha, Sri Lanka, EUA e Vietname.

As vitórias não ficaram por aqui.

Lisboa, que no ano passado tinha sido reconhecida como melhor cidade do mundo para visitar, este ano, ganhou o título de ‘Melhor destino de city-break do mundo’, um prémio que Paula Oliveira, diretora-executiva da Associação de Turismo de Lisboa (ATL) associa ao “trabalho desenvolvido na requalificação do património, promoção do destino e melhoria da oferta cultural, gastronómica e turística” que “tem posicionado o destino como uma referência no que diz respeito às boas-práticas”.

Por sua vez, o Turismo de Portugal, trouxe a homenagem de ‘Melhor Organismo oficial de Turismo do Mundo’, um prémio que já vence pelo terceiro ano consecutivo.

“O facto de ser o terceiro ano consecutivo que a Autoridade Turística Nacional é distinguida como a ‘melhor do mundo’, não é mais do que o reconhecimento do sucesso da Estratégia Turismo 2027 e do compromisso deste organismo com a persecução dos objetivos por ela definidos”, afirma o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo. “Acima de tudo, estão de parabéns todos os colaboradores do Turismo de Portugal por saberem liderar o turismo do futuro e mostrarem-se à altura deste desafio que é afirmar Portugal como destino turístico de excelência”, destacou o responsável.

Os Passadiços do Paiva trouxeram o prémio de ‘Melhor atração turística’; a TAP venceu as categorias de melhor companhia aérea para a Ámérica do Sul e para África e a revista da TAP, Up, foi considerada a ‘Melhor revista de bordo’. O hotel Olissipo Lapa Palace foi nomeado “O melhor hotel clássico”; os Parques de Sintra trouxeram o Óscar de “Melhor organismo de conservação da natureza”; o Dunas Beach Club venceu na categoria de ‘Golf e Villa Resort’; a Madeira venceu o prémio de ‘Melhor destino insular’ e, por fim, a Amazing Evolution recebeu o prémio de ‘Melhor hotel boutique”.

A gestora portuguesa dos hotéis-boutique já recebe o Óscar do turismo pelo segundo ano consecutivo. Margarida Almeida, CEO e fundadora, assume que é um galardão “que nos enche de orgulho, mas sobretudo nos confere uma enorme responsabilidade para com os nossos stakeholders”. Os prémios, reforma, são apenas mais um passo para o reconhecimento nacional e internacional da marca.

Os prémios nacionais:

World’s Leading Adventure Tourist Attraction – Passadiços do Paiva (Arouca UNESCO Global Geopark), Portugal

World’s Leading Airline to Africa – TAP Air Portugal

World’s Leading Airline to South America – TAP Air Portugal

World’s Leading City Break Destination – Lisbon, Portugal

World’s Leading Classic Hotel – Olissippo Lapa Palace Hotel, Portugal

World’s Leading Conservation Company – Parques de Sintra – Monte da Lua, Portugal

World’s Leading Destination – Portugal

World’s Leading Golf & Villa Resort – Dunas Douradas Beach Club, Portugal

World’s Leading Inflight Magazine – Up Magazine (TAP Air Portugal)

World’s Leading Island Destination – Madeira Islands

World’s Leading Tourist Board – Turismo de Portugal

World’s Leading Boutique Hotel Operator – Amazing Evolution Management