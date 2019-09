Membro do BCE: Europa deve ignorar “promessas traiçoeiras” da moeda do Facebook

Numa altura em que a inflação na Zona Euro continua em níveis baixos, o que pode levar o Banco Central Europeu (BCE) a injectar mais estímulos na economia do euro, Yves Mersch, membro da Comissão Executiva do banco central, marcou presença esta segunda-feira numa conferência em Frankfurt (Alemanha) e apontou baterias à moeda lançada pelo Facebook, a libra.

“Espero sinceramente que a população da Europa não seja tentada a deixar para trás a segurança e solidez das soluções de pagamentos estabelecidas” optando pela “cativante mas traiçoeira promessa” da criptomoeda lançada pelo Facebook, adiantou citado pela Bloomberg.

O responsável da autoridade monetária do euro notou ainda que as moedas privadas têm poucas ou nenhumas perspetivas de tornarem-se alternativas viáveis às moedas emitidas pelos bancos centrais. Mersch defendeu que apenas um banco central independente pode dar ao dinheiro o apoio institucional necessário para que este seja fiável e capaz de conquistar a confiança da população.

Em meados de junho, o Facebook, em conjunto com outras 27 organizações, anunciou a criação de uma nova criptomoeda, a libra, que pode servir para transações entre particulares e estabelecimentos e que vai estar integrada nas plataformas digitais WhatsApp e Messenger. Segundo o que foi divulgado na altura, a Libra vai contar com uma reserva de depósitos bancários e dívida soberana de vários países e que vão fixar o valor da divisa e reduzir a volatilidade, ao contrário do que acontece com a Bitcoin.

“A Bitcoin é muito volátil, o que faz com que seja perfeita para pessoas que a querem utilizar como investimento, mas nós queremos uma divisa de baixa volatilidade e que as pessoas possam utilizar todos os dias”, acrescentam na altura as fontes da empresa Facebook, citadas pela Lusa. A “ideia” é a de que ao receber um pagamento em Libra, os utilizadores possam decidir se mantêm o valor da criptomoeda ou se fazem o câmbio na divisa doméstica (de acordo com a conversão) ou se transferem o valor para um banco local.

Yves Mersch disse ainda esta segunda-feira que “a posição dos bancos centrais em relação a formas modernas de dinheiro está ligada à evolução do tempo”. “Os bancos centrais aceitaram os desenvolvimentos tecnológicos no campo do dinheiro e vão continuar a explorar as novas inovações úteis”.

Mersch não foi o primeiro elemento de um banco central a deixar alertas sobre esta moeda. A 10 de julho, o presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, não escondeu perante o Congresso que o projeto de criptomoeda do Facebook suscita “grandes preocupações” relativas a proteção de dados e estabilidade financeira.

O governador do banco central de França expressou recentemente as suas dúvidas quanto a questões como lavagem de dinheiro e proteção de dados no âmbito deste projeto. Já o governador do Banco de Inglaterra apresentou uma proposta para revisão do sistema financeiro mundial, que poderia eventualmente substituir o dólar enquanto moeda de reserva, de acordo com a Bloomberg.

Entretanto, as autoridades da concorrência da União Europeia estão a realizar inquéritos preliminares sobre como será a Libra e como é que este novo sistema de pagamentos vai funcionar.

O Facebook fez saber em meados de julho que só vai lançar a moeda digital Libra apenas quando as preocupações dos reguladores de mercado estiverem esclarecidas.