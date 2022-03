Membros do grupo de 'hackers' Lapsus$ detidos no Reino Unido

© Pixabay

Questionada hoje pela agência Lusa, a Polícia da City of London, o bairro londrino onde está concentrado o centro financeiro britânico, não confirmou oficialmente que os 'hackers' pertencem ao Lapsus$ nem se houve contacto com as autoridades portuguesas, referindo apenas que uma investigação está em curso.

"A Polícia da City of London está a conduzir uma investigação com parceiros sobre membros de um grupo de 'hackers'. Sete pessoas com idades entre os 16 e 21 anos relacionadas com esta investigação foram detidas e todas foram libertadas sob investigação", respondeu à Lusa o detetive inspetor Michael O'Sullivan.

Segundo a BBC, o adolescente de 16 anos usa os nomes "White" e "Breachbase" e ainda vive em casa dos pais, em Oxford.

O Lapsus$ Group reclamou a autoria do ciberataque ao grupo de comunicação social Impresa, dono da SIC e do Expresso, entre outros títulos, em 02 de janeiro.

Um mês depois, o mesmo grupo de 'hackers' ameaçou revelar informação da operadora de telecomunicações Vodafone Portugal, que também foi alvo de um ciberataque em fevereiro, o qual afetou quatro milhões de clientes, incluindo hospitais.

De acordo com o site especializado ITNews, o Lapsus$ está sobretudo localizado na América do Sul e é suspeito de ter atacado e publicado informação de grandes empresas tecnológicas, como a Nvidia e a Microsoft.