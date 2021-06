Menos consumo atira poupança das famílias para máximo histórico

Lisboa, 16/06/2021 - Rua da Betesga, a mais pequena rua de Lisboa. (Líbia Florentino / Global Imagens) © Líbia Florentino / Global Imagens

A taxa de poupança das famílias portuguesas atingiu o valor máximo desde pelo menos o final de 1999, indica o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"A taxa de poupança das famílias atingiu 14,2% do rendimento disponível, o que correspondeu ao valor máximo registado na atual série trimestral das contas nacionais", refere o INE. A explicar este aumento está sobretudo a quebra no consumo. "Este resultado foi consequência da redução de 1,7% da despesa de consumo (variação de -1,5% no trimestre anterior), que mais do que compensou a ligeira diminuição de 0,1% do rendimento disponível", aponta o gabinete de estatística.

"A capacidade de financiamento das Famílias situou-se em 7,0% do PIB no ano acabado no 1º trimestre de 2021, mais 1,0 pontos percentuais que no trimestre anterior, refletindo sobretudo o aumento da poupança bruta em 11,1%", acrescenta o INE.

É preciso recuar a 2002 para encontrar uma taxa de poupança mais elevada, quando no terceiro trimestre chegou aos 13,9% do rendimento disponível.

Já na semana passada, o Banco de Portugal (BdP) tinha apontado os fatores para a maior poupança dos portugueses: o medo do futuro e o confinamento. "Este aumento [da poupança], para além do motivo de precaução ligado ao contexto de incerteza, resultou de uma poupança involuntária associada ao confinamento", refere o BdP no boletim económico.

Boa parte deste dinheiro é consumo não realizado pelo que, se as famílias ganharem mais confiança e melhores condições de vida neste futuro próximo, a economia poderá crescer mais do que o previsto por via de um maior consumo privado, justamente.

Ou seja, não se trata de poupança voluntária, mas uma consequência do confinamento da atividade económica e do encerramento das lojas, restaurantes, hotéis e outros setores.

Moratórias não entram

O INE nota que o aumento da poupança das famílias se deveu à redução do consumo, mas desta equação sai a suspensão das moratórias dos créditos ao consumo e à habitação.

"As moratórias relativas ao pagamento de juros de empréstimos concedidas pelo setor das sociedades financeiras não têm impacto no saldo de rendimentos de propriedade, uma vez que o sistema europeu de contas 2010 (SEC2010) determina o registo destes fluxos no momento devido, mesmo que não tenham sido efetivamente pagos", ou seja, este compromisso apenas foi adiado e não desapareceu dos encargos futuros das famílias, apesar de uma ligeira diminuição do contributo dos rendimentos de propriedade.

Analisando em detalhe os contributos para o rendimento disponível, "as remunerações e prestações sociais contribuíram em 0,2 e 0,1 p.p., respetivamente; as outras transferências correntes contribuíram em -0,2 p.p.; e, o saldo positivo dos rendimentos de propriedade registou uma ligeira redução que se traduziu num contributo de -0,1 p.p.", remata o INE.