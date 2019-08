Menos de 500 postos sem qualquer combustível. Veja quais

Ao início da manhã do segundo dia de greve dos motoristas são cerca de 470 postos que estão sem combustível no país, ou seja, número relativamente idêntico ao da noite passada, quando pouco mais de 480 estavam com os tanques vazios.

Segundo as informações recolhidas pelo site “Já não dá para abastecer“, 67,2% das bombas estão a funcionar em pleno, ou seja, quase duas mil. O gasóleo continua a ser o combustível mais afectado, com pouco mais de 850 postos a não terem este tipo de combustível.

Nos postos de abastecimento fora da Rede de Emergência (REPA), o limite para veículos ligeiros é 25 litros e 100 litros no caso dos pesados.

Segundo dia de greve

O segundo dia de greve arranca depois de ter sido decretada requisição civil, ontem ao final do dia. Alguns motoristas de mercadorias e matérias perigosas admitiram que a requisição civil para o cumprimento dos serviços mínimos desmotivou muitos trabalhadores e que está a contribuir para a desmobilização dos piquetes de greve.

Os militares das Forças Armadas podem agora substituir “parcial ou totalmente” os motoristas em greve e a sua intervenção abrange operações de carga e descarga de veículos-cisterna de combustíveis líquidos, GPL e gás natural, estabelece uma portaria do Governo.

A situação motivou a constituição de uma Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA), com 54 postos prioritários e 320 de acesso público. Veja aqui o mapa com os postos onde pode abastecer durante a greve e saiba quais são as limitações. E siga os conselhos da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) para poupar combustível durante a greve, sem ter de armazenar.