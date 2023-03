Menos declarações de rendimentos fiscalizadas desde criação da Entidade da Transparência

Dinheiro Vivo/Lusa 17 Março, 2023 • 11:38 Partilhar este artigo Facebook

O Ministério Público fiscalizou em 2021 menos declarações de rendimentos de titulares de cargos políticos e públicos do que nos dois anos imediatamente anteriores e justificou esse abrandamento na atividade com as alterações legislativas de 2019.

Por um lado, o Ministério Público "manteve em 2021 a sua atividade fiscalizadora", continuando a escrutinar as declarações únicas de rendimentos, património e cargos sociais dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos "nos termos do regime anterior" à criação da Entidade para a Transparência em 2019, refere o último relatório anual do Ministério Público disponível, de 2021.

No mesmo capítulo, o MP dá conta do número de processos em que teve intervenção, verificando-se uma diminuição em 2021 face aos dois anos imediatamente anteriores, e justifica-a da seguinte forma: "A referida alteração de paradigma e as necessidades de compreender o novo regime legal e de compatibilizar a sua atuação processual com o entendimento do Tribunal Constitucional, teve como consequência que em 2021 o Ministério Público tenha tido apenas intervenção em 321 processos de declarações de rendimentos e património."

Em 2020, o número de processos intervencionados pelo MP foi de 524 e em 2019 tinha sido de 825. Em 2018, teve intervenção em 639 processos e em 2017, em 624.

Em sete anos, entre 2012 e 2019, foram propostas pelo Ministério Público 85 ações judiciais, das quais resultaram 11 perdas de mandato, 44 inibições, oito destituições ou demissões e seis renúncias ao cargo.

O relatório não indica se foram deputados, governantes, autarcas ou gestores públicos os alvos das sanções e, questionado pela Lusa, o MP não respondeu.

Com as alterações legislativas de 2019, a competência para apreciar e fiscalizar as declarações de rendimentos de titulares de cargos políticos passou do Ministério Público junto do Tribunal Constitucional para a Entidade para a Transparência, criada naquele ano. Contudo, só em fevereiro passado esta entidade saiu do papel, com a tomada de posse dos seus membros, mantendo-se naquele intervalo o regime anterior.

O tema é hoje debatido no parlamento, com vários projetos de lei que visam alterar algumas normas deste regime. O PS, com maioria absoluta no parlamento, já manifestou disponibilidade para viabilizar algumas iniciativas, permitindo a discussão na especialidade.

Na semana passada, o deputado socialista Pedro Delgado Alves considerou que pode ser feita uma "avaliação abrangente" e uma "revisitação global" da lei, atendendo ao facto de este ano se cumprirem quatro anos sobre a sua aprovação.

No seu parecer sobre os projetos hoje em debate, Pedro Delgado Alves refere que têm sido suscitadas dúvidas interpretativas sobre alguns dos preceitos da lei, "motivando mesmo a solicitação de pareceres ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República ou a intervenção interpretativa da Comissão para a Transparência e Estatuto dos Deputados".

Entre os projetos em debate, o BE quer impedir que empresas de familiares de governantes se candidatem a fundos europeus e aumentar de três para oito anos a inibição de exercer funções públicas em caso de violação dos impedimentos já previstos, propondo que estes titulares possam ser punidos com pena de prisão de um a cinco anos.

O objetivo do projeto do PCP é reforçar os mecanismos para impedir as chamadas "portas giratórias" entre políticos e empresas, propondo o alargamento de três para cinco anos o período durante o qual um titular de cargo político executivo fica inibido de exercer funções numa empresa privada do setor por si tutelado ou que tenha recebido benefícios financeiros. O diploma agrava ainda as sanções para as empresas contratantes.

O projeto de lei do Chega visa alargar a sanção de proibição do exercício de funções públicas para seis anos e criar o ilícito criminal de ocultação no âmbito do recrutamento para uma empresa que possa ser abrangida pelos impedimentos previstos na lei, punível com pena de prisão até dois anos.

O PAN propõe-se também a clarificar os impedimentos e os mecanismos de prevenção de conflitos de interesses.

O regime aprovado em 2019 prevê que os titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos entreguem no Tribunal Constitucional, no prazo de 60 dias desde o início das funções, a "declaração única" de seus rendimentos, património, interesses, incompatibilidades e impedimentos.

Compete à Entidade para a Transparência "a apreciação e fiscalização" da declaração, participando ao Ministério Público as "suspeitas da prática de infrações penais" ou de "infrações não supridas".

Nos casos em que não é apresentada a declaração única dentro do prazo e após uma notificação judicial de 30 dias, incorre-se em "declaração de perda do mandato, demissão ou destituição judicial, consoante os casos".

Quanto à apreciação de inexistência de incompatibilidades e impedimentos, o MP interveio em 2021 em 299 processos. Em 2020, interveio em 552 e, em 2019, foram 460.