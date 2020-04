Menos detidos e encerramentos hoje

Um elemento da polícia verifica os documentos de uma condutora de um veículo durante uma operação de fiscalização efetuada pela GNR na área de serviço de Vendas Novas da A6, para garantir o cumprimento das regras mais apertadas de circulação durante o período da Páscoa e previstas no estado de emergência devido à covid-19, em Vendas Novas , 09 de abril de 2020. Governo determinou que “os cidadãos não podem circular para fora do concelho de residência habitual no período compreendido entre as 00:00 de hoje e as 24:00 do dia 13 de abril, salvo por questões de saúde ou por outros motivos de urgência imperiosa” e em caso de desempenho das atividades profissionais admitidas. NUNO VEIGA/LUSA