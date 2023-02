Menos empresas e melhor remuneração no último trimestre de 2022

© Orlando Almeida / Global Imagens

No último mês de 2022 fecharam 5195 empresas em Portugal e constituíram-se 3528 novas. Os número são do Randstad Research - a nova área de estudos sobre os temas do mercado de trabalho - que dá conta ainda que ao longo do ano passado a balança pendeu para as novas empresas que apareceram: 46531. Ao passo que 20762 foram dissolvidas.

O estudo ressalva que apesar do número negativo de dezembro no que toca à constituição de novas empresas, os dados revelam que "que a taxa de atividade aumentou um ponto percentual no último trimestre do ano de 2022 e atingiu o seu valor historicamente mais alto de 60,3%".

As empresas são feitas das pessoas que lá trabalham e o Randstad Research percebeu que nos últimos três meses do ano passado existiam menos 121,2 mil profissionais em teletrabalho, o que perfaz um total de 880 mil pessoas a trabalhar fora do escritório. Um número, que segundo o estudo, diminuiu entre o terceiro e o quarto trimestre a nível nacional, embora em Lisboa existam 28,9% neste regime. Um valor que está 14,4% acima da média nacional. Ainda em relação ao teletrabalho, o relatório diz que 30,5% dos profissionais nacionais pratica o modelo híbrido e que o teletrabalho é mais frequente em pessoas com alta qualificação e em idades intermédias.

Lisboa está também no topo da tabela das remunerações: 1468 euros é o valor médio pago aos trabalhadores da capital. No resto do país o "valor médio por trabalho dependente aumentou, situando-se nos 1245 euros, em outubro de 2022, uma subida de 0,5%, face ao período homólogo", afirma o Randstad Research.

Por outro lado, o relatório diz que o desemprego continua a afligir os trabalhadores, de tal forma que as expetativas sobre uma situação de não ter emprego aumentaram. De ressalvar que nos últimos três meses de 2022 existiam 342700 desempregados. Também a situação económica suscita perspetivas negativas.

Em comparação com a União Europeia, a taxa de trabalho temporário portuguesa é superior em 2% à média dos países da EU. Assim como a taxa de emprego dos 15 aos 64 anos é de 72,1%, 1,9 pontos percentuais acima da média europeia.

A diretora de Marketing e Comunicação da Randstad Portugal louva o lançamento do Randstad Research. "Só com informações relevantes é possível tomar as decisões certas", diz Isabel Roseiro, explicando que com este documento a empresa quer disponibilizar "um único espaço com estudos e insights, com o intuito de se tornar uma fonte de pesquisa credível e atualizada sobre os principais temas do mercado de trabalho".

"Ser uma empresa data-driven é a chave para o crescimento do negócio, com decisões fundamentadas em dados reais", reforça.