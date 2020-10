É o primeiro Orçamento do Estado do ministro João Leão e em plena pandemia de covid-19, o titular das Finanças defendeu os méritos do documento dizendo tratar-se de um "bom orçamento" que não acrescenta uma crise a outra crise e que não é de austeridade.

Análise ao IVAucher

Veja a análise dos especialistas da consultora EY, Luís Marques, Country Tax Leader, e de Anabela Silva, People Advisory Services.