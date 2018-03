Mercado Abastecedor de Lisboa instala lâmpadas Led e poupa 100 mil euros por ano

O Mercado Abastecedor da Região de Lisboa (MARL) anunciou hoje que está a concluir a substituição da sua rede de iluminação para tecnologia “Led”, uma mudança que permite uma poupança anual de 100 mil euros.

Em comunicado, o MARL, situado no concelho de Loures, distrito de Lisboa, refere que está a finalizar um processo que visa a substituição da “luz de vapor de sódio e florescente” pela tecnologia “LED”, tanto nos espaços públicos, como no interior de todos os espaços cobertos do recinto.

“Prevê-se uma poupança anual estimada próxima dos 100 mil euros com a substituição do equipamento existente por esta solução ‘led’, ou seja, cerca de 770 megawatts, o que pode significar uma poupança de 80%”, afirma o presidente do conselho de administração, Rui Paulo Figueiredo, citado pela nota.

O responsável do MARL ressalva que este processo “é motivado por razões de poupança financeira”, mas também “pela responsabilidade de preservação ambiental”.

De acordo com Rui Paulo Figueiredo, uma lâmpada led pode durar 50 vezes mais do que uma lâmpada normal, nalguns casos entre oito a dez anos.

“O procedimento em referência integra-se num substantivo plano de modernização do Mercado Abastecedor de Lisboa, que, além de colmatar a falta de investimento registada ao longo dos anos nesta infraestrutura pública, tem a pretensão de tornar o MARL mais moderno, com melhor qualidade de serviços, mais focado no cliente”, conclui a nota.