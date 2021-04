Mercado automóvel cai 25,7% até março com 39.310 veículos

Dinheiro Vivo/Lusa 01 Abril, 2021 • 18:44 Partilhar este artigo Facebook

"Em termos acumulados, no primeiro trimestre de 2021, foram colocados em circulação 39.310 novos veículos, o que representou uma diminuição homóloga de 25,7% face ao mesmo período de 2020", indicou, em comunicado, a ACAP.

Já em comparação com 2019, este mercado registou uma quebra de 43,5%.

Em março, foram matriculados 16.099 automóveis, mais 29,8% do que no mesmo mês do ano anterior, um resultado "enganador".

Conforme explicou a ACAP, no mês homólogo de 2020 o mercado foi "anormalmente baixo", impactado pela primeira vaga da pandemia de covid-19.

"Assim, se efetuarmos a comparação com o mês de março de 2019, concluímos que o mercado cai, efetivamente, 43,6%", apontou.

Por tipologia, de janeiro a março, as matrículas de veículos ligeiros de passageiros ascenderam a 31.039 unidades, menos 31,5% do que no período homólogo e, só em março, fixaram-se em 12.699, mais 19,8% do que no mesmo mês de 2020.

Por sua vez, o mercado de ligeiros de mercadorias atingiu 7.062 unidades no primeiro trimestre, um aumento homólogo de 6,4%, enquanto, em março, registou uma evolução positiva de 87,7% para 2.923 unidades.

O mercado de veículos pesados, que inclui os de passageiros e de mercadorias, contabilizou 1.209 unidades nos primeiros três meses do ano, um crescimento de 18,2% face ao mesmo período de 2020, enquanto, em março, cresceu 93,9%, com 477 veículos comercializados.