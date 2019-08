Mercado automóvel em Portugal cai 6,5% em julho

Fazendo alusão ao mês passado, a quebra nas vendas em comparação com igual período de 2018 foi de 6,5%%, de acordo com a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Sintomático ainda quanto à inversão da tendência nas vendas de veículos novos em Portugal é o indicador de que entre janeiro e julho houve uma descida de 4% nas vendas face ao período homólogo, ainda de acordo com os mesmos dados daquela associação. A implementação das novas tabelas fiscais com base no ciclo de emissões WLTP terá uma forte responsabilidade nestes resultados, como referem muitos dos construtores presentes em Portugal.

Em comunicado, a ACAP nota que “em julho de 2019 foram matriculados pelos representantes legais de marca a operar em Portugal 21.791 veículos automóveis, ou seja, menos 6,5% do que em igual mês do ano anterior”. Já nos primeiros sete meses, “foram colocados em circulação 172.479 novos veículos, o que representou uma diminuição homóloga de 4%”.

Em termos de categorias de veículos, em julho deste ano os ligeiros de passageiros registaram uma descida de 7,8% em termos de matrículas face a julho de 2018, totalizando 18.436 unidades. Nos primeiros sete meses do ano, a diminuição foi de 4,9%, tendo sido matriculados 147.031 veículos.

Por outro lado, sem compensar a queda nos veículos ligeiros de passageiros, os ligeiros de mercadorias registaram em julho uma subida de 7,4% nas matrículas face ao mesmo mês de 2018, com 3.138 registos no mês passado. De janeiro a julho, no entanto, os ligeiros de mercadorias registaram uma descida de 0,3% nas matrículas, totalizando 22.153.

Por último, no setor dos veículos pesados, face ao mesmo mês do ano passado, a diminuição em julho traduz-se em apenas 217 matrículas, ou seja, um recuo de 43,8%. Por oposição, no conjunto dos sete primeiros meses do ano, os veículos pesados registam um aumento de 11,5%, correspondente a um total de 3.295 unidades.

Marcas ‘lutam’ contra tendência decrescente

Por marcas no mercado de ligeiros de passageiros, a Renault voltou a ser a mais vendida em julho, embora tenha assistido a uma quebra de 18,8% nas vendas, correspondendo assim a um total de 2.106 unidades matriculadas em comparação com as 2.595 do mesmo mês de 2018. Em sentido contrário, a Peugeot teve um mês mais proveitoso, ficando com o segundo posto e crescendo 6,1% face a julho de 2018, com 1.821 unidades registadas, ao passo que a Mercedes-Benz regressou ao terceiro lugar das vendas mensais, com 1.508 viaturas matriculadas, numa subida de 12,3% face ao período homólogo.

A Fiat ficou com o quarto posto, com 1.402 unidades matriculadas, menos 12,4% do que em igual mês de 2018, ficando na frente da Volkswagen, que volta a ter um rendimento positivo. A marca alemã é, aliás, aquela que mais cresce em termos de percentagem de um mês para o outro, com 1.222 veículos matriculados contra os 1.011 do mesmo mês do ano passado, representando um crescimento de 20,9%. A SEAT foi a sexta mais vendida (1.098), com Citroën (998), BMW (971), Nissan (909) e Toyota (728) a completarem a lista dos dez mais vendidos de julho. Nota, ainda, para as 112 unidades registadas pela Tesla no mês de julho.

De janeiro a julho, no acumulado dos sete meses do mercado de automóveis ligeiros de passageiros, a Renault mantém a liderança bem isolada face às suas concorrentes, com 20.200 veículos matriculados, correspondente a uma quota de mercado de 13,7%. Ainda assim, a prestação comercial da marca francesa nos primeiros sete meses do ano revela um decréscimo nas vendas na ordem dos 10,4% (o valor em igual período de 2018 era de 22.540 matrículas), embora a espera pela chegada da nova geração do Clio possa inverter a situação em breve, na medida em que sendo o carro mais vendido em Portugal, encontra-se em fase de transição para um novo modelo.

Na segunda posição aparece a Peugeot, com 15.517 matrículas, crescendo ligeiros 2,1% para uma quota de mercado que é de 10,6%. Já a luta pela terceira posição é mais intensa, com a Fiat e a Mercedes-Benz separados por meras três unidades, com vantagem para a marca italiana. Com 10.164 unidades matriculadas, a Fiat assegura uma quota de mercado de 6,9%, mas com um quebra de 5,8% nas vendas face a igual período do ano passado. Com um mês julho bastante positivo em termos comerciais, a Mercedes-Benz aproximou-se, consolidando a sua posição como a a melhor das marcas Premium. Dispondo de idêntica quota de mercado, a marca alemã matriculou 10.161 unidades em julho, decrescendo 1,2% nas vendas face ao período homólogo de 2018.

Não muito longe está a Citroën, que preenche o top 5, com a segunda marca do Grupo PSA a registar 9.859 veículos de janeiro a julho, a que corresponde uma quota de 6,7% e o crescimento mais forte entre os dois períodos em análise no que toca ao top 10 das marcas mais vendidas. Face a 2018, a Citroën cresce 13,4% no mercado de ligeiros de passageiros. Também com quebras, seguem-se a BMW (8.569 unidades/5,8% de quota) e a Opel (7.859 unidades/5,3% de quota), enquanto a SEAT ‘acelerou’ no período em análise com um crescimento de 8,8% entre os dois anos. Com 7.347 matrículas, dispõe de uma quota de mercado de 5,0% e fica à frente da marca ‘mãe’.

Num ano de transição importante para a SIVA, a Volkswagen tem uma quebra de 21,4%, com apenas 6.751 veículos matriculados contra os 8.588 de igual período do ano passado. Cabe à Nissan a posição de fecho do top 10, materializando igualmente um resultado pouco, com vendas em termos homólogos a caírem 28,9%, com um acumulado de 6727 unidades matriculadas até julho. Ambas as marcas têm uma quota de mercado de 4,6%.