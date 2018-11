Mercado automóvel cai pelo segundo mês consecutivo

De acordo com os dados divulgados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), em outubro, “foram matriculados pelos representantes legais de marca a operar em Portugal 17.816 veículos automóveis, ou seja, menos 9,1% do que em igual mês do ano anterior”.

O mercado de ligeiros de passageiros “caiu pelo segundo mês consecutivo, corrigindo o aumento registado em agosto, associado a uma antecipação de compras decorrente da transição para um novo ciclo de ensaios (WLTP), com impacto na medição das emissões de CO2” (dióxido de carbono), refere a informação da associação.

De janeiro a outubro, foram colocados em circulação 232.798 novos veículos, o que representou um crescimento homólogo de 4,7%, refere a associação.

Na análise por tipos de veículos, verifica-se que, em outubro, foram matriculados em Portugal 13.956 automóveis ligeiros de passageiros, ou seja, menos 12,2% do que no mesmo mês do ano passado.

Nos dez últimos meses, as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 196.652 unidades, o que se traduziu numa subida de 4,9% relativamente ao período homólogo de 2017.

A ACAP refere ainda que, em outubro, o mercado de ligeiros de mercadorias apresentou “uma evolução favorável”, ao crescer 3% na comparação com igual mês do ano passado, atingindo 3.244 unidades matriculadas.

Neste grupo, em termos acumulados, ou seja, entre janeiro e outubro, o mercado atingiu 31.486 unidades, o que reflete um acréscimo de 3,8% face ao período homólogo do ano anterior.

Em outubro, o grupo dos veículos pesados, que abrange os de passageiros e os de mercadorias, registou um aumento de 13,2% em relação ao mesmo mês de 2017, tendo sido comercializados 616 veículos.

No acumulado dos 10 meses até outubro, as matrículas totalizaram 4.660 unidades, o que representa um acréscimo do mercado de 2,3% em termos homólogos.