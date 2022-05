Mercado da batata vale 95 milhões de euros em Portugal

É um mercado que vale cerca de 95 milhões de euros em Portugal e pesa 20 milhões de euros nas exportações nacionais. A batata faz parte da alimentação dos portugueses e a PorBatata - Associação da Batata de Portugal quer promovê-la e aumentar o seu consumo.

Por ocasião das Jornadas Internacionais da Batata, nos próximos dias 3 e 4 em Alcochete, o Dinheiro Vivo entrevistou Sérgio Ferreira, presidente da PorBatata, que adiantou esperar desta iniciativa o relançamento da cultura da batata, a nível interno e externo.

Segundo o dirigente, serão dois dias de partilha de conhecimento. "O modelo misto, presencial e online, permite termos participantes de qualquer parte do mundo, que podem interagir e contribuir para os debates que acreditamos que serão de grande qualidade", explica Sérgio Ferreira.

O consumidor valoriza a batata?

A batata é atualmente um produto que o consumidor não diferencia, é quase visto como uma commodity, o que é uma visão completamente errada. Além das diferentes variedades, a batata apresenta distintos patamares de qualidade, que devem ser reconhecidos e valorizados por isso. A diferenciação pode ser conseguida por calibre, pela uniformidade da batata, pelo aspeto, pela certificação do produto ou por marcas e comunicação que transmitam valores e confiança. É necessário que a produção mantenha o nível de qualidade, porque só isso nos permite valorizar o produto.

Sérgio Ferreira, o presidente da PorBatata - Associação da Batata de Portugal © Direitos reservados

O que tem sido feito para a promover?

A PorBatata tem desenvolvido um caminho de criar uma identidade para a batata portuguesa. Com o lançamento da Miss Tata - Batata Portuguesa com Certeza, pretendemos promover o consumo de batata, em especial, da batata nacional, acrescentando valor ao produto. Outro trabalho que temos de continuar a desenvolver é estarmos mais próximos dos nossos parceiros, de modo a conseguirmos comunicar as mais-valias deste alimento, como fazemos com a campanha anual de promoção da batata nacional com a APED [Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição].

O que se pode fazer para incrementar o consumo nacional?

Atualmente em Portugal, de acordo com o INE [Instituto Nacional de Estatística], cada português consome 88,6 Kg de batata por ano, cerca de 912 mil toneladas. Para incrementar o consumo é necessário retirar a carga negativa colocada, erradamente, sobre a batata nos últimos anos, pois a batata não é fator de obesidade. Temos de comunicar mais e melhor, promovendo o consumo e, com essa promoção informada, chegarmos com mais força ao consumidor final.

O mercado de alimentos plant based é um setor em crescimento para as batatas?

As batatas são um alimento nutricionalmente muito interessante. Fonte de hidratos de carbono, proteína, fibras, vitaminas e minerais, como por exemplo o potássio. É um alimento que se adequa em qualquer prato e em qualquer dieta. Defendo a Dieta Mediterrânica como a mais equilibrada e que se adapta à cultura e tradição portuguesa. Os alimentos plant based podem ser mais uma alavanca no consumo da batata pelas suas características, no entanto, não sabemos o impacto atual na nossa fileira.

Quanto vale o mercado da batata em Portugal?

Em 2021, os dados provisórios referentes à batata de consumo apontam para 95 milhões de euros. Este é um valor dependente da relação entre a produtividade e o valor de mercado, e, quando comparamos anos, ambos têm variações, por vezes, muito significativas.

Como está o mercado de exportação?

O mercado de exportação da batata de consumo é um mercado que se pode revelar cada vez mais importante para a produção nacional, em especial em períodos de maior volume de produção. Representa, dependendo do ano, cerca de 20 milhões de euros.

© Direitos reservados

Os produtores têm aumentado a produção?

Infelizmente, dadas as dificuldades de valorização do produto e das campanhas consecutivas com dificuldades, bem como a crise energética e o aumento dos fatores de produção, existe alguma redução de área plantada. O objetivo é encontrar soluções para inverter esta tendência.

Pode fazer um breve balanço da atividade da PorBatata?

A PorBatata é uma jovem associação com pouco mais de 5 anos. Neste período, já desenvolveu diversas atividades, campanhas de promoção e ações de representação e defesa da fileira. O primeiro passo foi organizar o setor e juntar toda a fileira, de modo a podermos caminhar em conjunto, e isso já foi atingido com grande expressão. Depois, pretendia-se que a PorBatata fosse reconhecida como a voz da fileira da batata em Portugal, o que, felizmente, também já é uma realidade, sendo reconhecidos pelas entidades oficias do nosso país e representando-o internacionalmente, como por exemplo, na Europatat, ou nas feiras internacionais. As atividades têm sido muitas e diversas, mas continuamos a ter um caminho longo pela frente, para defender a fileira e para promover o consumo da batata. E precisaremos de financiamento para continuar e incrementar o trabalho desenvolvido.