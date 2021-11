Mercado de Ciclomotores, Motociclos, Triciclos e Quadriciclos cresce 11% em outubro

© Direitos Reservados

O mercado de veículos novos de duas rodas, triciclos e quadriciclos registou um aumento de 11,1% em outubro, face a igual mês do ano passado, tendo sido matriculadas 2.652 unidades.

O mercado de ciclomotores novos matriculados pelos representantes oficiais das marcas totalizou 122 unidades em outubro deste ano, tendo apresentado uma quebra de 6,2% face ao mês homólogo de 2020.

No mês de outubro foram matriculados em Portugal 2.374 motociclos, o que representou um aumento de 10,0% face a igual mês de 2020. No mês passado o mercado de triciclos registou uma queda de 21,7% face a igual mês do ano passado, com 18 unidades matriculadas.

Em termos acumulados, nos dez primeiros meses de 2021 foram matriculados 32.259 veículos em Portugal, o que correspondeu a um crescimento homólogo do número de unidades matriculadas de 12,6%.