Mercado de ciclomotores, motociclos, triciclos e quadriciclos cresceu 8,3% até novembro

Dinheiro Vivo/Lusa 05 Dezembro, 2022 • 17:56

O mercado de duas rodas, triciclos e quadriciclos registou um aumento de 8,3% entre janeiro e novembro, face ao mesmo período de 2021, adiantou esta segunda-feira a ACAP - Associação Automóvel de Portugal, numa nota de imprensa.

Assim, "em novembro de 2022 o mercado de representantes oficiais de marca a operar em Portugal de veículos novos de duas rodas, triciclos e quadriciclos registou um crescimento de 4,8% face o mesmo mês de 2021, tendo sido matriculadas 2.660 unidades, das quais 2.580 são PTW ['Powered Two and Three Wheeled Vehicles']".

Segundo a ACAP, "em termos acumulados, de janeiro a novembro, foram matriculados 37.680 veículos novos em Portugal, o que correspondeu a um aumento de 8,3% em comparação com o mesmo período do ano de 2021".