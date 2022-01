Mercado de janeiro espera efeito dominó

Newcastle ataca Manchester United © EPA/PETER POWELL

Um penúltimo classificado de um campeonato raramente é notícia. A não ser que o penúltimo classificado em causa tenha ganho o "petromilhões". O mercado de transferências de janeiro, que hoje, dia 3, se inicia em Portugal e na generalidade dos países do mundo, será a primeira janela de oportunidade para o mais recente novo rico do futebol mundial mostrar o poder do dinheiro.

O Newcastle United, 19º classificado da Premier League, foi comprado em outubro por um fundo de investimentos controlado pela Arábia Saudita, cujo valor total é de 500 mil milhões de dólares. De então para cá, como não eram permitidas transferências, o Newcastle em versão petrodólares não teve ensejo de mostrar os seus afiados dentes financeiros. Em janeiro, se medirá o tamanho da dentada.

Só em dois rápidos mergulhos no noticiário desportivo da BBC e da Sky Sports já se encontra suficiente especulação para páginas e páginas de jornais. Restrinjamo-las a um parágrafo:

Martial (Manchester United), Dele Alli (Tottenham), Jansson (Brentford), Maitland-Niles e Elneny (Arsenal), Campbell (Stoke), Dickie (QPR), Trippier (Atlético Madrid), Denayer (Lyon), Botman (Lille), Ginter e Zakaria (Borussia Moenchengladbach), Gerson (Marselha), Azmoun (Zenit), Brereton (Blackburn), Berge (Sheffield United), Rodon (Tottenham) e Holgate (Everton) são alguns dos nomes supostamente a caminho de St James"s Park.

Os critérios de aquisição são 1) jogadores de grandes clubes com pouca utilização e, portanto, desejosos de sair e 2) jogadores de elevado potencial ainda em clubes médios da Europa e, portanto, desejosos de ganhar um salário milionário. O dinheiro não é problema, já se sabe, mas a possibilidade (real, dada a classificação provisória da liga) dessas aquisições passarem a vergonha de vir a jogar na temporada que vem na segunda divisão dificulta os negócios.

O certo é que, dizem os especialistas, à exceção de Mbappé, que pode trocar o PSG pelo Real Madrid, tudo o resto no que a mercado de jogadores diz respeito depende dos sucessos e dos insucessos do novo rico do norte de Inglaterra. O Newcastle, que até joga de preto e branco como uma peça de dominó, pode fazer o mundo financeiro da bola girar a toda a velocidade já a partir de hoje.