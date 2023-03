Mercado de luxo global cresceu 21% no ano passado

Stefania Lazzaroni, a general manager da Altagamma. © DR

Podem ainda não ser consideradas de luxo fora de Portugal, mas estão a caminho de o serem. Falamos das marcas de excelência nacionais que estão a dar passos muito sérios para serem reconhecidas como luxo fora do nosso país. Quem o diz é o secretário-geral da Laurel (Associação Portuguesa de Marcas de Excelência), que em conversa com o Dinheiro Vivo explicou que o que falta às empresas nacionais é a internacionalização.

"Acredito que já há marcas portuguesas com excelentes condições para serem de luxo e que já são luxo português", refere Francisco Carvalheira, acrescentando que falta é trabalhar na questão internacional. Algo muito diferente de exportar, que é o que acontece com a generalidade das marcas.

"Internacionalizar é algo que deverá passar por uma política definida pelos governos, pelas agências e pelas empresas. Porque uma coisa é eu exportar e acabou. Outra coisa é abrir a minha marca noutros países e estar lá", frisa. A vantagem, para além do reconhecimento e da presença da marca num país estrangeiro é, obviamente, o valor acrescentado em termos financeiros.

Apesar de ainda não estarem no patamar de luxo a nível internacional, as marcas de excelência portuguesas devem pesar "acima de um bilião de euros no PIB nacional", refere Francisco Carvalheira, lamentando que no nosso país não existam estudos para aferir o valor e a importância destas empresas. "Isso é algo que na Laurel estamos a preparar. Um estudo destes é a base para podermos trabalhar, como costumamos dizer, com um rumo definido", reforça.

O luxo no mundo

Apesar de não ter presença em Portugal, a fundação italiana Altagamma (que reúne as principais marcas de luxo em Itália em sete setores (design, moda, alimentação, joalharia, automóveis e hotelaria, náutica) apresentou esta sexta-feira o "Worlwide Luxury Market Monitor 2022", que analisa a evolução do mercado global de bens de luxo.

Ao Dinheiro Vivo, Stefania Lazzaroni, a general manager da Altagamma Itália, disse que este é um segmento em franca expansão, que no ano passado conseguiu um recorde de negócios. "Nunca o luxo teve um desempenho tão bom", declarou. "Tivemos um crescimento de mais 21% e os artigos de luxo pessoais, moda e design tiveram um desempenho ainda melhor, de 22%".

Ao todo, e de acordo com o relatório, este mercado conseguiu um lucro de 353 mil milhões de euros e até 2030 é expectável que se mantenha entre os 540 e 580 mil milhões de euros.

Estes níveis de crescimento podem ser explicados pelo aumento do número de consumidores de alto nível em todo o mundo. E isto porque existem mercados como Índia, Ásia, Coreia do Sul e China, que estão a crescer com uma cadência elevada. "Mesmo que não se faça nada organicamente, eles estão a crescer a um ritmo de 6% ao ano", revela Stefania Lazzaroni.

Embora a incerteza ronde durante este ano - o aumento da inflação, a incerteza da situação geopolítica, são alguns dos fatores impactantes em 2023 - a responsável da Altagamma considera que vai existir novo crescimento no que ao mercado de luxo concerne. "A China finalmente reabriu. O mercado está a crescer e a China é um pulmão muito poderoso. Podemos dizer que o mercado de luxo tem dois pulmões de poder. Um é os Estados Unidos e o outro é a China, e a China está de volta aos trilhos. Assim, prevemos um 2023 positivo, para o mercado de luxo".

Novo paradigma

Apesar deste segmento estar em franco crescimento, Stefania Lazzaroni alerta para as grandes disrupções e mudanças que estão a existir no mercado de luxo. "A primeira mudança é nos consumidores, que são mais jovens e mais digitais", afirma. "Há dez anos, o típico consumidor high-end era anglo-saxónico, branco na casa dos 50 anos. Agora é um consumidor asiático, digital, na casa dos 25", revela.

Para além do perfil do consumidor ter mudado, as empresas têm agora de se adaptar e ter dimensão para alcançar um mercado tão global, em que têm de entrar em linha de conta com o digital - que é o futuro do comércio, de acordo com os novos consumidores - e os temas da sustentabilidade. Porque os possíveis investidores não irão aplicar o seu dinheiro numa empresa que não apresente uma estratégia de sustentabilidade adequada, garante aquela especialista. "Para ser realmente sustentável é necessário mudar todo o modelo de negócio. E isso requer tempo, recursos, habilidades".

"Para as pessoas, cuidar do meio ambiente tornou-se primordial, especialmente depois da covid, quando percebemos o quanto um ambiente saudável é relevante para o nosso bem-estar", ressalvou Stefania Lazzaroni, explicando que o consumidor quer rever-se numa empresa que demonstre ter práticas sustentáveis.

Empresas essas que com a mudança da base dos consumidores terão de se ajustar um pouco para entender os países. "Existe um novo conceito de luxo hoje. Antes era muito pela exclusividade e pelo estatuto. Mas agora devo dizer que os consumidores estão longe disso. O novo luxo é mais inclusivo, é mais democrático, é mais sustentável, cuida das questões sociais, é um novo luxo", declarou, alertando as empresas para a necessidade de se ajustarem e das mais pequenas "unirem forças e trabalhar de forma mais cooperativa como um ecossistema, posicionando-se como uma equipa".