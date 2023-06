Mercado de luxo global deve crescer entre os 360 e os 380 mil milhões de euros este ano

© Freepik

O mercado de bens pessoais de luxo não para de crescer, tanto que em 2022 conseguiu um valor de mercado de 345 mil milhões de euros. Um recorde, segundo a consultora Bain & Company, que perspetiva que este ano o crescimento ainda seja maior, e se situe entre os 360 e os 380 mil milhões de euros. Perante este aumento, a estimativa é que este mercado consiga, até 2030, alcançar um valor entre os 530 e os 570 mil milhões de euros, o que equivale a cerca de 2,5 vezes o tamanho do mercado de luxo em 2020.

Como refere a consultora, existem dois cenários (o positivo e o mais realista) que podem acontecer durante este ano, no que concerne ao crescimento do mercado de luxo. Assim, no primeiro, a previsão de crescimento andará entre os 9 e os 12%, impulsionado "pela recuperação da China e pelo crescimento sustentado da Europa e das América", diz a Bain & Company em comunicado. Já o segundo cenário aponta para uma subida global entre os 5 e 8%, impactada "por uma desaceleração em mercados mais maduros, que podem influenciar negativamente o consumo de luxo, bem como uma recuperação mais lenta na China".

Segundo o Luxury Goods Worldwide Market Study - Spring 2023, da Bain & Company , o crescimento que o mercado de luxo já registou este ano (entre 9 a 11% face ao mesmo período do ano anterior) deve-se aos mais diversos fatores, como por exemplo, a diminuição gradual da hiperinflação e a recuperação da confiança dos consumidores locais na Europa. Também o levantamento das medidas sanitárias na China e o bom momento que o Japão e o sudeste asiático passam, contribuíram para este crescimento. Tudo reforçado pelo turismo.

Neste mercado, a categoria que melhor desempenho tem são os relógios e a joalharia. Diz a consultora que "as malas icónicas também são um motor de consumo, já que são cada vez mais percebidas como ativos valiosos" e que o calçado, está em alta na Ásia. Já no que à beleza diz respeito, o Luxury Goods Worldwide Market Study - Spring 2023 diz que existe "um crescimento das fragrâncias, alimentado pelas ofertas de nicho e a recuperação do duty-free, ao mesmo tempo que a maquilhagem e o tratamento da pele mantêm trajetórias positivas".

As viagens sem intermediários e as experiências estão também a crescer neste mercado de luxo. Segundo a Bain & Company, "a venda direta mantém um crescimento sólido, alavancado pela retoma da tecnologia e das vendas omnicanal 3.0", assim como continua a crescer o "modelo monomarca".

Perante as conclusões do relatório, Cira Cuberes, partner em Madrid da Bain & Company, declara que "as peças intemporais e icónicas continuam a ser desejadas devido à sua escassez e à valorização". E deixa uma alerta para as marcas mais recentes neste mercado de luxo: "Isto significa que muitos recém-chegados estão a conseguir bons resultados, mas competem num mundo de gigantes, que também estão a ter muito sucesso. Para se manterem relevantes a longo prazo, as marcas precisam de manter uma mentalidade insurgente, defendendo produtos ousados e as visões dos seus fundadores, ao mesmo tempo em que se preparam para sustentar o crescimento de longo prazo, acertando os fundamentos do negócio".