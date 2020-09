Mercado de reabilitação urbana com “ligeira melhoria” em agosto

O nível de atividade das empresas de reabilitação urbana registou uma “ligeira melhoria” em agosto, apresentando uma variação homóloga de -7,0%, “menos negativa” que os decréscimos apurados nos últimos meses.

Segundo os últimos dados do inquérito mensal da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) aos empresários que operam no segmento da reabilitação urbana, “verificou-se uma ligeira melhoria do índice relativo ao nível de atividade, o qual registou uma variação menos negativa face aos decréscimos apurados nos últimos meses, com uma diminuição de 7,0%, em termos homólogos, que compara com -8,0% apurados no mês anterior”.

Já o índice relativo à carteira de encomendas recuou 5,4% em termos homólogos, variação “ligeiramente superior” à registada no mês anterior (-4,9%).

Quanto à produção contratada, ou seja, o tempo de laboração assegurado a um ritmo normal de produção, estabilizou em agosto, fixando-se em 8,9 meses.