Mercado de veículos elétricos sobe 21,5% até novembro

05 Dezembro, 2022

O mercado de veículos elétricos cresceu 21,5%, entre janeiro e novembro, com 53.085 automóveis comercializados, segundo dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), esta segunda-feira divulgados.

Em comunicado, a associação detalhou que só em novembro contabilizaram-se 5588 unidades, um aumento de 12,3% em comparação com o período homólogo.

Por categoria, em novembro, foram matriculados 5.478 automóveis ligeiros de passageiros novos elétricos, plug-in e híbridos elétricos, mais 11,8% do que no mesmo mês de 2021.

Entre janeiro e novembro, este mercado somou 52 321 unidades, um ganho de 20,5% em comparação com os primeiros 11 meses do ano anterior.

"Especificamente observando os veículos elétricos, em novembro de 2022 registou-se um aumento de 7,6% em comparação com o mesmo mês de 2021, tendo sido matriculados 2.120 ligeiros de passageiros novos", lê-se na mesma nota.

Já no acumulado dos 11 meses, verificou-se um aumento de 38% com 15.712 unidades comercializadas.

Por sua vez, o mercado de elétricos, 'plug-in' e híbridos elétricos de ligeiros de mercadorias cresceu 40,8%, face a novembro de 2021, com 107 unidades matriculadas.

Aquele mercado atingiu as 760 unidades, entre janeiro e novembro, demonstrando um crescimento de 179,4%, face ao mesmo período do ano anterior.

No mês de novembro, houve um aumento de 39,5% nas matrículas de veículos ligeiros de mercadorias novos elétricos, em comparação com o mesmo mês de 2021, enquanto, de janeiro a novembro, contabilizou-se um ganho de 190,2%.

Já no que diz respeito aos veículos pesados, que engloba as tipologias de passageiros e de mercadorias, nos primeiros 11 meses do ano, "não se verificaram alterações, uma vez que o número de veículos matriculados é exatamente o mesmo que no período homólogo de 2021", concluiu a ACAP.