Mercado de Wuhan influiu no mercado de janeiro do futebol

Paulinho, jogador do Sporting (Gerardo Santos / Global Imagens) © Gerardo Santos / Global Imagens

O Liverpool perdeu os seus três principais defesas-centrais para o departamento médico entre o final do ano passado e o princípio deste. Seria de esperar uma investida firme do campeão inglês de 2020 e campeão europeu de 2019, com valor estimado em 1,34 mil milhões de dólares (1,12 mil milhões de euros), durante o mercado de transferências de futebol de janeiro.

Fechada a janela na última terça-feira, os Reds fecharam negócio apenas com um jogador, Kabak, por empréstimo do Schalke 04, e com outro, Ben Davies, vindo das profundezas da segunda divisão, por 1,6 milhões de libras (1,83 milhões de euros). E foi tudo.

O papel do Liverpool no mercado de janeiro de 2021 resume o que foi o mercado de janeiro de 2021: uma penúria. Movimentaram-se 501 milhões de euros, segundo o site alemão especializado em transferências Transfermarkt, o montante mais baixo desde 2010.

No ano passado, quando só começavam a chegar ao mundo as primeiras notícias alarmantes sobre outro mercado - o mercado de frutos do mar de Wuhan, na China - os clubes investiram o triplo - 1,4 mil milhões.

Este ano, quando já não aguenta mais falar em covid-19, os tubarões habituais do mercado de futebol, Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Chelsea, Juventus e outros, ficaram praticamente inertes - o futebol testou positivo para o coronavírus.

O principal golpe pertenceu ao West Ham, que comprou, por 23,1 milhões de euros, o passe de um jogador, Benrahma, que já tinha no seu plantel mas emprestado pelo modesto Brentford. No top-5 de vendas, só o Manchester United, dos gigantes, se intrometeu; de resto estão lá, além do West Ham, habituais atores secundários, como o Ajax, o Red Bull Leipzig e o Monaco.

Um parêntesis: o Sporting, em crise económica há décadas, age contra a corrente. Protagonizou, no meio da pandemia, a maior aquisição da sua história e sétima do mercado de janeiro, Paulinho, chegado do Sp. Braga por 16 milhões de euros.

Eis a lista:

1 - Saïd Benrahma (Argélia, West Ham) - 23,1 milhões de euros

2 - Sébastien Haller (França, Ajax) - 22,5 milhões de euros

3 - Amad Diallo (Costa do Marfim, Manchester United) - 21 milhões de euros

4 - Dominik Szoboszlai (Hungria, RB Leipzig) - 20 milhões de euros

5- Krépin Diatta (Senegal, Monaco) - 20 milhões de euros

E em sétimo: Paulinho, de Portugal, para o Sporting, por 16 milhões.

São Paulo