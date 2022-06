Mercado do Bolhão, no Porto, reabre portas a 15 de setembro

Mercado Bolhão © Telmo Pinto / Global Imagens

O presidente da Câmara do Porto, o independente Rui Moreira, adiantou hoje que o Mercado do Bolhão reabrirá portas no dia 15 de setembro, depois de quatro anos de obras de requalificação

"Podem marcar na agenda", aconselhou o presidente da câmara aos vereadores, em reunião do executivo, dizendo que o espaço reabre portas a 15 de setembro.

Segundo o autarca, neste momento estão a decorrer obras nos restaurantes que se encontram "na ferradura sobre o primeiro andar" do equipamento, sendo que as mesmas estão ainda em curso porque a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) "exigiu que cada um dos projetos tivesse um parecer autónomo".

No início do mês de maio, a Câmara do Porto anunciou que o Mercado do Bolhão reabria em setembro, depois de quatro anos de obras de requalificação, para garantir "um maior número de espaços a funcionar" e dar "tranquilidade à transferência dos comerciantes".

O mercado centenário, aberto no início da I Guerra Mundial, foi alvo de uma obra de restauro consignada a 15 de maio de 2018, prevendo-se, à data, um prazo de dois anos para a conclusão dos trabalhos.

A empreitada de restauro e modernização do Mercado do Bolhão foi adjudicada ao agrupamento Alberto Couto Alves S.A. e Lúcio da Silva Azevedo & Filhos S.A., por 22,379 milhões de euros, com um prazo global de execução de 720 dias.