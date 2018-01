Mercado liberalizado de gás natural cresce 6,3%

O mercado liberalizado de gás natural cresceu em novembro para 1,14 milhões de clientes. Em relação ao mês anterior, a subida foi de 6,3%.

Segundo o Boletim do Mercado Liberalizado do Gás Natural publicado esta segunda-feira pela ERSE, permanecem 314 mil consumidores no mercado regulado. A maior parte pertence aos segmentos residenciais e Pequenas e Médias Empresas (PME).

Segundo a ERSE, o mercado livre já representa já 97% do consumo global de gás natural em Portugal.

São os consumidores industriais os que mais aderem a este tipo de fornecimento. 95% do consumo de gás natural na indústria está no mercado livre.

No segmento de consumidores residenciais, 80% aderiram ao mercado liberalizado de gás natural enquanto as PME seguem ligeiramente atrás, com 70% do consumo.

No que toca às empresas fornecedoras, a EDP continua a ser a preferida dos consumidores, com uma quota de mercado de 57,%%. Seguem-se a Galp, com 24%, e a Goldenergy com 14%.

Já em termos de abastecimento, a Galp é líder com uma quota de 59,4%, seguida pela Endesa Gás, com 12,3%, e pela Gas Natural Fenosa, com 8,8%.

A Galp também é a fornecedora principal dos grandes consumidores, com uma quota de 63%. As PME e os consumidores residenciais preferem a EDP.