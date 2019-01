Mercado livre do gás ganha mais 4,4 mil clientes em novembro

O mercado liberalizado de gás natural ganhou mais 4 434 clientes no final de novembro de 2018 face ao mês anterior. Trata-se de uma subida de 0,4%, um valor dentro da taxa média mensal dos 12 meses anteriores. Em termos homólogos, ou seja, comparando com novembro de 2017, houve quase 52 mil portugueses a transitarem para o mercado liberalizado de gás natural, representando uma subida de 4,6%.

Os dados constam do boletim mensal do mercado liberalizado de gás natural divulgado esta quinta-feira, 10 de janeiro, pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

De acordo com a ERSE, apesar da contínua migração para o regime de mercado, no final de novembro de 2018, ainda existiam cerca de 288 mil clientes abastecidos por um comercializador de último recurso (CURr), por aplicação das tarifas transitórias. O regulador lembra, mais uma vez, que “os consumidores ainda fornecidos por um comercializador de último recurso têm até 31 de dezembro de 2020 para escolher um novo fornecedor” que se encontre em regime de mercado.

Os clientes em mercado liberalizado já representavam 97,2% do consumo global de gás natural, representando um crescimento de 0,2 pontos percentuais face a novembro de 2017. Neste segmento de mercado já estão a quase totalidade dos consumidores industriais (98%), seguem-se os residenciais (82%) e os clientes mais atrasados na transição para o mercado livre são as pequenas e médias empresas (PME), existindo ainda 28% no mercado regulado.

Iberdrola é a que ganha mais clientes

De acordo com o boletim da ERSE os clientes não são dados a saltar entre operadores. “Em novembro de 2018, a intensidade de mudança de comercializador, em número de clientes, representou 1,1% do total de clientes”, refere o documento.

Em termos de captação de mercado, é a Iberdrola que mais consegue angariar clientes. A espanhola conseguiu ganhar em novembro “cerca de 39% do número de clientes que mudaram de comercializador”, com a “Galp e a Endesa a conseguirem ambas um ganho líquido de 21% destes clientes”, refere a ERSE.

No que toca às quotas de mercado, a EDP continua a ser a preferida dos consumidores com mais de metade dos clientes do mercado livre (55%), mas diminuiu 21, p.p. face a novembro de 2017.

A Galp manteve a quota de mercado nos 24%, ficando com a segunda maior quota em número de clientes.